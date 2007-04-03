чи здатні загальні побоювання за посилення внутрішньополітичного безладу у США та у стосунках із союзниками по НАТО похитнути висхідний тренд по баксу ?
допоки економіка працює добре - цього не достатньо, але впевнених покупців поменшає
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 лип, 2018 21:23
чи здатні загальні побоювання за посилення внутрішньополітичного безладу у США та у стосунках із союзниками по НАТО похитнути висхідний тренд по баксу ?
допоки економіка працює добре - цього не достатньо, але впевнених покупців поменшає
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Вів 17 лип, 2018 10:25
щодо GBP/CHF
за 5 хвилин до публікації стати з Британії ризикну знову перезайти у довжину
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Вів 17 лип, 2018 14:13
GBP/CHF, h1 - перезахід на купівлю :
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Сер 18 лип, 2018 11:04
щодо GBP
CPI з Британії - "мистецтво" статистики :
ціни виробників - що на вході, що на виході - постійно зростають (з +3,0% до +3,1% та з +9,6% до +10,2% річних відповідно),
упевнено підвищуються також й роздрібні ціни (+0,3% за місяць, +3,4% за рік),
а споживча інфляція за індексом СРІ дивним чином стоїть на місці 2,4% річних (0% за червень місяць) !!! ??? ... )))
прес-реліз комітету статистики треба повісити у Національній галереї (перед wc)
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Сер 18 лип, 2018 21:23
Поддержка в районе 1,3025 выглядит прочной.
Пробую лонг.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
Додано: Сер 18 лип, 2018 22:08
vovan_prm
у моєму портфелі є обидва кабеля, але більшої ваги надаю довгому GBP/CHF (перед GBP/USD) - намагаючись обійти перевагу USD до GBP у % ставках фондування
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Сер 18 лип, 2018 22:42
щодо ФУНТА
розширення 2-х місячної зони накопичення 1,3050-1,3470 (начебто флет) з блискавичним оновленням локальних мінімумів - добра прикмета підготовки чогось цікавого для шанувальників кабеля
не забуваймо про тонкий літній ринок за порівняно низької ліквідності, що також додає мінливості котировок та гостроти вражень
найнебезпечніша (хронічна) проблема у фунта - всеохоплююча цинічність тамтешніх регуляторів та політиків, що взагалі ніяк не може пояснюватися якоюсь необхідністю додаткового використання практики "jawboning"
іншими словами, зазвичай бички по фунту неодноразово й жорстко гвалтуються перед розворотом, а роздрібні хом'яки на форексі винищуються як клас
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
|