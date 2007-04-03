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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 630631632633
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 21:23

чи здатні загальні побоювання за посилення внутрішньополітичного безладу у США та у стосунках із союзниками по НАТО похитнути висхідний тренд по баксу ?

допоки економіка працює добре - цього не достатньо, але впевнених покупців поменшає
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 10:25

щодо GBP/CHF

  ЛОБ Додано: Вів 10 лип, 2018 15:43 написав:часткова реалізація ідеї на купівлю GBP/CHF, h1 :

https://i.imgur.com/F0Si8kR.png
  ЛОБ написав:досвід нагадує : ринок завжди дасть заробити !

https://i.imgur.com/0XLdpS9.png

за 5 хвилин до публікації стати з Британії ризикну знову перезайти у довжину
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 14:13

GBP/CHF, h1 - перезахід на купівлю :
https://i.imgur.com/UmoOvtz.png
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 11:04

щодо GBP

CPI з Британії - "мистецтво" статистики :

ціни виробників - що на вході, що на виході - постійно зростають (з +3,0% до +3,1% та з +9,6% до +10,2% річних відповідно),

упевнено підвищуються також й роздрібні ціни (+0,3% за місяць, +3,4% за рік),

а споживча інфляція за індексом СРІ дивним чином стоїть на місці 2,4% річних (0% за червень місяць) !!! ??? ... )))

прес-реліз комітету статистики треба повісити у Національній галереї (перед wc)
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 21:23

  ЛОБ написав:CPI з Британії - "мистецтво" статистики :

ціни виробників - що на вході, що на виході - постійно зростають (з +3,0% до +3,1% та з +9,6% до +10,2% річних відповідно),

упевнено підвищуються також й роздрібні ціни (+0,3% за місяць, +3,4% за рік),

а споживча інфляція за індексом СРІ дивним чином стоїть на місці 2,4% річних (0% за червень місяць) !!! ??? ... )))

прес-реліз комітету статистики треба повісити у Національній галереї (перед wc)

Поддержка в районе 1,3025 выглядит прочной.
Пробую лонг.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 22:08

vovan_prm

у моєму портфелі є обидва кабеля, але більшої ваги надаю довгому GBP/CHF (перед GBP/USD) - намагаючись обійти перевагу USD до GBP у % ставках фондування
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 22:42

щодо ФУНТА

розширення 2-х місячної зони накопичення 1,3050-1,3470 (начебто флет) з блискавичним оновленням локальних мінімумів - добра прикмета підготовки чогось цікавого для шанувальників кабеля

не забуваймо про тонкий літній ринок за порівняно низької ліквідності, що також додає мінливості котировок та гостроти вражень

найнебезпечніша (хронічна) проблема у фунта - всеохоплююча цинічність тамтешніх регуляторів та політиків, що взагалі ніяк не може пояснюватися якоюсь необхідністю додаткового використання практики "jawboning"

іншими словами, зазвичай бички по фунту неодноразово й жорстко гвалтуються перед розворотом, а роздрібні хом'яки на форексі винищуються як клас
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 09:53

EUR vs GBP

поточна фаза слабкості фунта по широкому ринку - як проти банкуючого Зеленого Змія, так і решти мажорів, навіть проти битих звідусіль товарних валют - може піднести вартість крос-курсу знову до пост-референдумних максимумів вище 0,92

EUR/GBP, weekly : https://i.imgur.com/2k83DFV.png
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 15:15

складність ринкової ситуації вимагає утримуватися від нових угод (особливо від купівлі тих мажорів, що здаються занадто дешевими), твердою рукою тільки закриваючи збиткові позиції

невпинне укріплення бакса, зрежисований та стрімкий злив кабеля, на додачу до нафти ще й падіння товарних валют - луні, осі та ківі - не залишає простору для інвесторських ілюзій

перемогти високу волатильність та авральні сантименти не можливо
зараз просто необхідно зберегти свій капітал.
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ЛОБ
 
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