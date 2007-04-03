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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 631632633634
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 20:15

  ЛОБ написав:stop long - віддав увесь прибуток ще й зверху додав свої за науку :

https://i.imgur.com/8p3ZrtX.png

хоч вхід у ринок був по системі у напрямку поточної висхідної тенденції згідно контрольних зон (від 1/4 + 1/2), але було допущено ОДНУ найпоширенішу ПОМИЛКУ - прибрав стопи, що спочатку були розташовані зовсім тісненько під попереднім мінімумом

а потім взагалі їх прибрав - прийшлося виходити вручну

ПС. це те, що трейдери ніколи не показують

Трейдер не умрет девственником (с)
По сути трейда:
1. Никогда не торгую без стопа (даже когда за монитором)
2. Размер стопа больная тема (думаю не только моя)
3.У меня сложилось впечатление, что Вы закладываете профит от сделки в риск по следующей.
4.Каждому из нас приятнее хвастать успехами, чем признаться в неудачах.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 20:39

Re: Валютный рынок в мире

  vovan_prm написав:3.У меня сложилось впечатление, что Вы закладываете профит от сделки в риск по следующей.

не секрет що за допомогою сервісу << myfxbook.com >> постійно слідкую за статистикою своєї торгівлі у розрізі валютних пар, тому, звісно, знаю на яку суму можна ризикувати (та ще й порушуючи вимоги ризик-менеджменту)

але статистика послуговує більше як фільтр що торгувати взагалі

по збиткових парах скорочую активність або й взагалі роблю тривалі паузи
гіркий досвід відучив мене одразу кидатися стрімголов відігравати втрати
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ
 
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