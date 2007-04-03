хоч вхід у ринок був по системі у напрямку поточної висхідної тенденції згідно контрольних зон (від 1/4 + 1/2), але було допущено ОДНУ найпоширенішу ПОМИЛКУ - прибрав стопи, що спочатку були розташовані зовсім тісненько під попереднім мінімумом
а потім взагалі їх прибрав - прийшлося виходити вручну
ПС. це те, що трейдери ніколи не показують
Трейдер не умрет девственником (с) По сути трейда: 1. Никогда не торгую без стопа (даже когда за монитором) 2. Размер стопа больная тема (думаю не только моя) 3.У меня сложилось впечатление, что Вы закладываете профит от сделки в риск по следующей. 4.Каждому из нас приятнее хвастать успехами, чем признаться в неудачах.
спросить у любой "пересичной бабушки" метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm написав:3.У меня сложилось впечатление, что Вы закладываете профит от сделки в риск по следующей.
не секрет що за допомогою сервісу << myfxbook.com >> постійно слідкую за статистикою своєї торгівлі у розрізі валютних пар, тому, звісно, знаю на яку суму можна ризикувати (та ще й порушуючи вимоги ризик-менеджменту)
але статистика послуговує більше як фільтр що торгувати взагалі
по збиткових парах скорочую активність або й взагалі роблю тривалі паузи гіркий досвід відучив мене одразу кидатися стрімголов відігравати втрати
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
більшість мажорів з групи моніторингу EUR, JPY, AUD, GBP, CAD, NZD, CHF (послідовність визначається спаданням обсягу торгів) - впевнено розвернулися до бакса нагору за один день (без флету)
мене цікавить єдиний з них - GBP/USD, ядро середньстрокових довгих позицій у якому вже сформовано - додаватиму й на рості у напрямку тенденції від контрольних корекційних зон
EUR без підтримки ЄЦБ має захмарені зовсім не зрозумілі (для мене) перспективи JPY & CHF повністю залежать від примх зміни настроїв з Risk-ON на OFF
CAD - бачиться цілком нейтрально, а його товарні компаньйони AUD & NZD ризиують знову попасти під тиск продажу на торгівельних суперечках без підживлення з боку позитивних очікувань на зміну базових % ставок РБА/РБНЗ
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.