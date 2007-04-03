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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 631632633634
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 20:15

  ЛОБ написав:stop long - віддав увесь прибуток ще й зверху додав свої за науку :

https://i.imgur.com/8p3ZrtX.png

хоч вхід у ринок був по системі у напрямку поточної висхідної тенденції згідно контрольних зон (від 1/4 + 1/2), але було допущено ОДНУ найпоширенішу ПОМИЛКУ - прибрав стопи, що спочатку були розташовані зовсім тісненько під попереднім мінімумом

а потім взагалі їх прибрав - прийшлося виходити вручну

ПС. це те, що трейдери ніколи не показують

Трейдер не умрет девственником (с)
По сути трейда:
1. Никогда не торгую без стопа (даже когда за монитором)
2. Размер стопа больная тема (думаю не только моя)
3.У меня сложилось впечатление, что Вы закладываете профит от сделки в риск по следующей.
4.Каждому из нас приятнее хвастать успехами, чем признаться в неудачах.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 20:39

Re: Валютный рынок в мире

  vovan_prm написав:3.У меня сложилось впечатление, что Вы закладываете профит от сделки в риск по следующей.

не секрет що за допомогою сервісу << myfxbook.com >> постійно слідкую за статистикою своєї торгівлі у розрізі валютних пар, тому, звісно, знаю на яку суму можна ризикувати (та ще й порушуючи вимоги ризик-менеджменту)

але статистика послуговує більше як фільтр що торгувати взагалі

по збиткових парах скорочую активність або й взагалі роблю тривалі паузи
гіркий досвід відучив мене одразу кидатися стрімголов відігравати втрати
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 09:38

більшість мажорів з групи моніторингу EUR, JPY, AUD, GBP, CAD, NZD, CHF (послідовність визначається спаданням обсягу торгів) - впевнено розвернулися до бакса нагору за один день (без флету)

мене цікавить єдиний з них - GBP/USD, ядро середньстрокових довгих позицій у якому вже сформовано - додаватиму й на рості у напрямку тенденції від контрольних корекційних зон

EUR без підтримки ЄЦБ має захмарені зовсім не зрозумілі (для мене) перспективи
JPY & CHF повністю залежать від примх зміни настроїв з Risk-ON на OFF

CAD - бачиться цілком нейтрально, а його товарні компаньйони AUD & NZD ризиують знову попасти під тиск продажу на торгівельних суперечках без підживлення з боку позитивних очікувань на зміну базових % ставок РБА/РБНЗ
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 09:51

уся потенційна слабкість Зеленого Змія - лишень на одному малюночку :

https://i.imgur.com/Q4YCzQY.png

вирівнювання кривої % доходності по баксу на зближенні поточних та довгострокових % ставок - аж до інверсії за порівняно вищих поточних ставок, вказує на песимість учасників грошовго ринку щодо подальших темпів нормалізації монетарної політики у США

як на мене, Федрезерв та адміністрація Трампа має задіяти дипломатичні важелі впливу на ЄЦБ (а також Б Англії та Банк Японії) для скорішого повного та безумовного згортання монетарних стимулів, аби самим прожовжити свою справу для стримання інфдяційних очікувань

бо запобігання перегріву економіки та розгону інфляційних процесів то запорука стабільності глобальних фінансових ринків ... а ще лояльності виборців
Востаннє редагувалось ЛОБ в Вів 24 лип, 2018 10:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 09:52

як на мене темні конячки - потенційні лідери росту на осінь - EUR & GBP

бо для них зберігається найбільший потенціал росту середньо- та довгострокових % ставок під впливом нормалізації монетарної політики ЄЦБ та БА

у USD такий потенціал здебільшого вичерпано, з товарних валют тільки CAD має підтримку з боку ставок (БК вже чотири рази за останні 12 місяців піднімав базові ставки)
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 13:12

навряд чи сходу хтось із читачів знає, що темпи росту ВВП Єврозони два роки поспіль (упродовж 2016-17 років) перевищували показники США, Британії та Японії

економічні переваги ЄЗ (19) - у порівняно нижчих % ставках для позичальників :

https://i.imgur.com/rUFnHgG.png

ECB Economic Bulletin : http://sdw.ecb.int/reports.do?node=1000004826
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