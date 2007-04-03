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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 лип, 2018 14:48
після очікувано сильної стати з США (ВВП + ціни РСЕ) - Ризик-ON : для бакса, нафти та фонди, можливо ще й для єропейських мажорів до резервних валют та товарняку Океанії
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Сер 01 сер, 2018 10:04
ТОРГІВЕЛЬНА ІДЕЯ - продаж EUR/NOK
EUR/NOK, daily - середній місячний хід за АТР(10) проти рівней закриття (щомісяця) :
актуалізація найперспективнішої ідеї року на купівлю Норвезької Крони (NOK) кошиком,
зокрема у парах EUR/NOK, CHF/NOK (short) & NOK/SEK + NOK/DKK (long)
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
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