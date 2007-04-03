RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в мире

Валютный рынок в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 632633634635
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 14:48

після очікувано сильної стати з США (ВВП + ціни РСЕ) - Ризик-ON : для бакса, нафти та фонди, можливо ще й для єропейських мажорів до резервних валют та товарняку Океанії
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ
 
Повідомлень: 9555
З нами з: 14.12.09
Подякував: 178 раз.
Подякували: 930 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 10:04

ТОРГІВЕЛЬНА ІДЕЯ - продаж EUR/NOK

EUR/NOK, daily - середній місячний хід за АТР(10) проти рівней закриття (щомісяця) :

https://i.imgur.com/kzWt1CY.png

актуалізація найперспективнішої ідеї року на купівлю Норвезької Крони (NOK) кошиком,
зокрема у парах EUR/NOK, CHF/NOK (short) & NOK/SEK + NOK/DKK (long)
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ
 
Повідомлень: 9555
З нами з: 14.12.09
Подякував: 178 раз.
Подякували: 930 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 23:00

щодо ФУНТА

GBP/USD на тижневих інтервалах - з 2000-го року :

https://i.imgur.com/QA12Kaf.jpg

історичний мінімум був ще нижче - у далекому 1985 році кабель було знижувався аж до позначки 1,05, але на це тоді були дуже поважні економічні та суспільні причини

загальнонаціональний страйк шахтарів, що тривав близько року (разом з вуличними заворушеннями та убивствами штрейкбрехерів "мирними" шахтарями), на протест проти закриття збиткових державних шахт урядом консерваторів на чолі з Маргарет Тетчер

до речі після упевненої перемоги над здавалося всесильними на той час профсоюзами шахтарів (що завжди голосували за політиків-популістів - лейбористів), подальшої приватизації вугільної промисловості (націоналізованої після війни у 1947 році), а далі реформи фінансового сектору під назвою BIG BANG (див вікі) Британія докорінно змінилася, а Лондон перевторився на світовий фінасовий центр

зрозуміло, й фунт повернув дуже швидко свою вартість
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ
 
Повідомлень: 9555
З нами з: 14.12.09
Подякував: 178 раз.
Подякували: 930 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 632633634635
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛОБ і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте 1 ... 5628, 5629, 5630
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
56292 166795610
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 сер, 2018 22:30
Ukrainian
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1285, 1286, 1287
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
12862 1428739
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 сер, 2018 18:32
Vitaka
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
158 242149
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 19:42
fefelova

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (58664)
02.08.2018 00:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.