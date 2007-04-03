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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 639640641642
Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 12:32

щодо EUR/USD

спостерігаємо за появою перших позитивних сигналів на купівлю Євро
  ЛОБ Додано: Пон 13 сер, 2018 15:32 написав:здається, що просування глибше до корекційної зони - то питання часу :

https://i.imgur.com/isTnS9L.png

навряд чи фактор Турції (експозиція європейських банків до турецьких облігацій) є реальним ризиком подальшого зниження курсу євро, але у монетарному союзі вимальовується загрозлива тема Італії (популізм уряду євро-скептиків та кишенькових націоналістів)

інша проблема - начебто залізобетонно сильний бакс може з легкістю розвернутися після одного-двох твітів президента Трампа (з критикою монетарної політики ФРС або прямою не двоволеністю зміцнення доляра)

тож вважаючи, що низхідний тренд у EUR/USD остаточно розвернувся нагору після завершення виборів у Франції (навесні 2017 року), я особисто схильний вважати, що після глибокої корекції Євро має повернутися до висхідної тенденції на ширшому економічному позитиві в очікуванні чергових кроків ЄЦБ на згортання монетарних ститмулів

та й фундаментальна вартісна оцінка Євро надаватиме йому підтримку на можливому повторному підході до 1,10-1,12 (пам'ятаймо, усе дешево, що є нижче 1,15)

  ЛОБ Додано: Сер 12 вер, 2018 11:22 написав:шпекулі тягнуть EUR & GBP нагору - дуже імовірно, що гравці розраховують на яструбині сюрпизи з боку монетарних регуляторів, що одночасно засідатимуть у четвер

раціонально, по тренду : https://i.imgur.com/vtoVsPz.png (малюночок від 06/09)

на денних інтервалах формується робочий розворотний патерн, що має засвідчити закінчення низхідної корекції та повернення до ап-тренду :

https://i.imgur.com/EM86tb1.png

але все ж маємо дочекатися на зміну поточної тенденції (яка усе ще донизу) на дрібніших малюночках, зокрема, увага на рівень 1,1670 - закриття вище якого і стане сигналом на активацію середньострокових лонгів
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 15:35

Re: Валютный рынок в мире

А что случилось с фунтом в 15:40??
Минутная свеча на 100пп :shock:

P.S.
По евре вижу short only
Обновление минимума августа 1,13 не выглядит на момент фантастикой.
Но, поживем - увидим :wink:
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 16:11

vovan_prm

кабель застоявся у стайні - розминає м'язи перед ривком

начебто Британія готова на компроміс з Єврозоною по митному контролю на кордоні з Ірландією, але це усе лірика, якщо такі не поодинокі спайки трапляються, то виходить є що крити
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 19:26

щодо EUR/USD

  vovan_prm написав:По евре вижу short only

безперечно найближчі контрольні зони чітко вказують шорт :

https://i.imgur.com/Ln4Jsf2.png

повторний тест низів це нормально, біля 50% пошукаю сигнали у лонг
ніхто ж не збирається битися лобом об підтримки, що стають спротивом
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 12:06

Торгівельна ідея на продаж EUR/NOK

  ЛОБ Додано: П'ят 31 сер, 2018 11:07 написав:за квартал Крона має повернути собі статус альтернативної резервної валюти :

EUR/NOK, weekly : https://picua.org/image/eurnok-31-aug-18-weekly.ilPui
CHF/NOK, weekly : https://picua.org/image/chfnok-31-aug-18-weekly.ilu2z
NOK/DKK, weekly : https://picua.org/image/nokdkk-31-aug-18-weekly.i1LEk

нормалізація монетарної політики НоргеБанку, $1 трильйонний Пенсійний Фонд Норвегії (Фонд Добробуту) та ріст нафтових цін додають впевненості у висхідному розвороті NOK на довгострокову перспективу

реалізація ідеї має розширитися у часі на 1кв. 2019, зараз проміжний фіксинг :

https://i.imgur.com/peb5eSU.png

плече 1 до 5, технічно додати ще більше на зниженні просто не давали

стрімкий злет нафти на санкціях проти Ірану разом з перекупленістю індикаторів збільшує ризики різких непередбачуваних корекцій - залишаючи й Крону вразливою до падіння.
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 12:31

щодо ФУНТА

певен, що на цій низхідній хвилі варто добирати кабеля у довжину

фінальний віджим напередодні оформлення угоди софт-Брекзіт
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