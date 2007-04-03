навряд чи фактор Турції (експозиція європейських банків до турецьких облігацій) є реальним ризиком подальшого зниження курсу євро, але у монетарному союзі вимальовується загрозлива тема Італії (популізм уряду євро-скептиків та кишенькових націоналістів)
інша проблема - начебто залізобетонно сильний бакс може з легкістю розвернутися після одного-двох твітів президента Трампа (з критикою монетарної політики ФРС або прямою не двоволеністю зміцнення доляра)
тож вважаючи, що низхідний тренд у EUR/USD остаточно розвернувся нагору після завершення виборів у Франції (навесні 2017 року), я особисто схильний вважати, що після глибокої корекції Євро має повернутися до висхідної тенденції на ширшому економічному позитиві в очікуванні чергових кроків ЄЦБ на згортання монетарних ститмулів
та й фундаментальна вартісна оцінка Євро надаватиме йому підтримку на можливому повторному підході до 1,10-1,12 (пам'ятаймо, усе дешево, що є нижче 1,15)
ЛОБ Додано: Сер 12 вер, 2018 11:22 написав:шпекулі тягнуть EUR & GBP нагору - дуже імовірно, що гравці розраховують на яструбині сюрпизи з боку монетарних регуляторів, що одночасно засідатимуть у четвер
але все ж маємо дочекатися на зміну поточної тенденції (яка усе ще донизу) на дрібніших малюночках, зокрема, увага на рівень 1,1670 - закриття вище якого і стане сигналом на активацію середньострокових лонгів
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.