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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 640641642643
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 18:04

Шорт EUR/USD

  vovan_prm написав: По евре вижу short only
Обновление минимума августа 1,13 не выглядит на момент фантастикой.
Но, поживем - увидим :wink:

Сделки минувшей недели:
https://picua.org/images/2018/10/06/3a17b2c0f94c4cdfe08ba4100bc3e485.png
Пейролы на самом деле смешанные. Продолжу шорт.
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 08:32

щодо EUR/USD

  ЛОБ Додано: Пон 01 жов, 2018 20:26 написав:безперечно найближчі контрольні зони чітко вказують шорт :

https://i.imgur.com/Ln4Jsf2.png

повторний тест низів це нормально, біля 50% пошукаю сигнали у лонг
ніхто ж не збирається битися лобом об підтримки, що стають спротивом

торгуємо біля 1,1500 після учорашніх лоїв на 1,1432

прикметно, підтримка для Євро надійшла якраз від 50% (=1,1447) корекції висхідної хвилі 1,0340-1,2555 за період відновлення курсу з 03/01/17 по 16/02/18

система контрольних корекційних зон трошки запізнюється та не здатна враховувати увесь стрім новин, тому формування перших лонгів розпочав (можливо й передчасно) на половину свого робочого лоту
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 11:28

Торгівельна ідея на купівлю GBP/CAD

GBP/CAD на денному та 1-годинному інтервалах :

https://i.imgur.com/TcfbHkb.png
https://i.imgur.com/VCadtnk.png

з наближенням засідання Банку Канади 30/10 зроблю паузу на очікуваннях +0,25%, але вже 01/11 Банк Англії може урівняти переваги CAD до GBP у % ставках

тому схиляюсь до тактики викупу різких діпів у парі
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 11:44

  ЛОБ написав:
прикметно, підтримка для Євро надійшла якраз від 50% (=1,1447) корекції висхідної хвилі 1,0340-1,2555 за період відновлення курсу з 03/01/17 по 16/02/18

Так же соблазнился.
Отработал против тренда в лонг. Но чисто локально.
https://picua.org/images/2018/10/10/53a85c3d10efd3ff5416d1cac3b39a90.png
Соотношение 1/3,73
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 12:16

vovan_prm

НКЗ - не догма

відверто кажучи, не маю такої молодечої реакції торгувати тільки зони та технічні короткострокові тенденції, що змінюються по декілька разів на місяць

довгі фунт та євро - доволі перспективні ідеї із зрозумілим обгрунтуванням

не в контр-тренд, а якраз по тренду з 2017 року
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ЛОБ
 
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