Сделки минувшей недели:
Пейролы на самом деле смешанные. Продолжу шорт.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 06 жов, 2018 18:04
Шорт EUR/USD
Сделки минувшей недели:
Пейролы на самом деле смешанные. Продолжу шорт.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
Додано: Сер 10 жов, 2018 08:32
щодо EUR/USD
торгуємо біля 1,1500 після учорашніх лоїв на 1,1432
прикметно, підтримка для Євро надійшла якраз від 50% (=1,1447) корекції висхідної хвилі 1,0340-1,2555 за період відновлення курсу з 03/01/17 по 16/02/18
система контрольних корекційних зон трошки запізнюється та не здатна враховувати увесь стрім новин, тому формування перших лонгів розпочав (можливо й передчасно) на половину свого робочого лоту
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Сер 10 жов, 2018 11:28
Торгівельна ідея на купівлю GBP/CAD
GBP/CAD на денному та 1-годинному інтервалах :
з наближенням засідання Банку Канади 30/10 зроблю паузу на очікуваннях +0,25%, але вже 01/11 Банк Англії може урівняти переваги CAD до GBP у % ставках
тому схиляюсь до тактики викупу різких діпів у парі
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Сер 10 жов, 2018 11:44
Так же соблазнился.
Отработал против тренда в лонг. Но чисто локально.
Соотношение 1/3,73
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
Додано: Сер 10 жов, 2018 12:16
vovan_prm
НКЗ - не догма
відверто кажучи, не маю такої молодечої реакції торгувати тільки зони та технічні короткострокові тенденції, що змінюються по декілька разів на місяць
довгі фунт та євро - доволі перспективні ідеї із зрозумілим обгрунтуванням
не в контр-тренд, а якраз по тренду з 2017 року
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Сер 10 жов, 2018 12:30
Я ж не спорю с Вами
Разные отрезки времени - разные идеи.
Об этом, собственно, и речь.
Я прекрасно помню Ваш совет отделить долгосрочные идеи от краткосрочных (интраДей, интраУик)
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
|