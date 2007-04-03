Сделки минувшей недели:
Пейролы на самом деле смешанные. Продолжу шорт.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 06 жов, 2018 18:04
Шорт EUR/USD
Сделки минувшей недели:
Пейролы на самом деле смешанные. Продолжу шорт.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
Додано: Сер 10 жов, 2018 08:32
щодо EUR/USD
торгуємо біля 1,1500 після учорашніх лоїв на 1,1432
прикметно, підтримка для Євро надійшла якраз від 50% (=1,1447) корекції висхідної хвилі 1,0340-1,2555 за період відновлення курсу з 03/01/17 по 16/02/18
система контрольних корекційних зон трошки запізнюється та не здатна враховувати увесь стрім новин, тому формування перших лонгів розпочав (можливо й передчасно) на половину свого робочого лоту
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Сер 10 жов, 2018 11:28
Торгівельна ідея на купівлю GBP/CAD
GBP/CAD на денному та 1-годинному інтервалах :
з наближенням засідання Банку Канади 30/10 зроблю паузу на очікуваннях +0,25%, але вже 01/11 Банк Англії може урівняти переваги CAD до GBP у % ставках
тому схиляюсь до тактики викупу різких діпів у парі
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Сер 10 жов, 2018 11:44
Так же соблазнился.
Отработал против тренда в лонг. Но чисто локально.
Соотношение 1/3,73
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
Додано: Сер 10 жов, 2018 12:16
vovan_prm
НКЗ - не догма
відверто кажучи, не маю такої молодечої реакції торгувати тільки зони та технічні короткострокові тенденції, що змінюються по декілька разів на місяць
довгі фунт та євро - доволі перспективні ідеї із зрозумілим обгрунтуванням
не в контр-тренд, а якраз по тренду з 2017 року
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Сер 10 жов, 2018 12:30
Я ж не спорю с Вами
Разные отрезки времени - разные идеи.
Об этом, собственно, и речь.
Я прекрасно помню Ваш совет отделить долгосрочные идеи от краткосрочных (интраДей, интраУик)
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
Додано: Сер 10 жов, 2018 17:44
"При подавляющем большинстве сделка неизбежна", - написал исполнительный директор лондонского хеджфонда Eurizon SLJ Capital в записке клиентам по вторникам. "Шансы на жесткий Brexit, выход без сделки, очень низки, и сделка случится в ближайшие недели, что, вероятно, спровоцирует ралли фунта”. Стерлинг “очень недооценен и перепродан”, - сказал Джен. "По-прежнему разумно рассматривать 1.55 как действительную справедливую стоимость и центр тяжести для кабеля", - сказал он, используя терминологию трейдеров в отношении пары фунт/доллар.
"Фунт может быть волатильным в краткосрочной перспективе, но его позитивные долгосрочные перспективы более очевидны, чем у многих других валют из группы 10 ведущих мировых валют”, - сказал он. "Потенциал роста существенный, как против доллара, так и против евро”.
Додано: Сер 10 жов, 2018 20:14
crazymod
зовсім не розумію навіщо подібні репости пережованого перекладу з російських сайтів, що саме по собі не є ані новиною, ані первинним джерелом інформації
власні думки з наведеними аргументами за/проти тільки вітаються
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Чет 11 жов, 2018 09:00
vovan_prm
ми з вами якось швидко знайшли спільну мову
бо кожен з нас концентрується на торгівлі, а не на критиці співрозмовника, переймаючи тільки корисне у роботі та цікаве з погляду на перспективу
тому я щоразу пояснюю свою позицію більше для інших читачів
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Чет 11 жов, 2018 09:06
EUR/NOK - доливка у шорт після часткової фіксації під 9,50
вчорашня сильна стата по інфляції з Норвегії має переважити перепозиціювання на користь євро на тлі турбулентності на фондоивх ринках
порівняно вища ліквідність EUR до NOK - тактичний фактор для корекції
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
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