CPI All-item index 3.4% Y/Y, +0.6% m/m
CPI-ATE (ядро) 1.9% Y/Y, +0.5 m/m
на таких даних ринок має закладати ще одне грудневе +0,25% від НоргеБанку
за базової ставки у 0,75% річних та депозитної (на резерви) -0,25%
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 11 жов, 2018 09:14
щодо NOK
HICP 3.8% Year-to-Year growth (September 2018)
CPI All-item index 3.4% Y/Y, +0.6% m/m
CPI-ATE (ядро) 1.9% Y/Y, +0.5 m/m
на таких даних ринок має закладати ще одне грудневе +0,25% від НоргеБанку
за базової ставки у 0,75% річних та депозитної (на резерви) -0,25%
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Чет 11 жов, 2018 17:13
Зелений Змій у фазі корекції
інфляційна стата з США нижче за очікування (насправді це добре), підвищення ринкових % ставок, падіння фондових індексів, критичні заяви Трампа щодо ФРС, перекупленість бакса упродовж року - усе разом спонукало до низхідного відкату
схиляюсь до думки, що сила повернеться до нього як тільки відкуплять акції на розігріві традиційного різдвяного ралі перед завершенням року
а далі у Новому 2019 році шляхи-дороги кoмпанії мажорі знову розійдуться : JPY, CHF, AUD, NZD на Південь, EUR, GBP, CAD & NOK - на Північ
підгрунтя для укріплення отримують ті валюти, чиї центральні банки продовжуватимуть підвищення базових % ставок та скорочуватимуть монетарні стимули
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Чет 11 жов, 2018 18:28
US Pres. Trump (via Reuters): Fed is far too stringent and making a mistake
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Чет 11 жов, 2018 21:33
Дональд в своем репертуаре. Похоже он не в курсе, что:
а) ФРС, по задумке, не подконтролен Президенту
б) он не может уволить Пауэлла
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
Додано: П'ят 12 жов, 2018 08:21
vovan_prm
унікальність побудови американської політичної системи якраз і полягає у збалансованому поєднання та взаємному контролі різними інституціями та посадовими особами своїх фунцій - зберігаючи вплив та незалежність
одноосібне прийняття важливих стратегічних рішень повністю виключено
лідерство + демократія + державна бюрократія базуються на непорушному виборному праві та вільній конкуренції (позицій, думок, ідеї), тому й забезпечують потужну синергію
а темпи розвитку економіки США особливо не залежать від геніальності чи навпаки недолугості якоїсь однієї особи, нехай хоч і президента країни
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
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