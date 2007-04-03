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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 641642643644
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 09:14

щодо NOK

HICP 3.8% Year-to-Year growth (September 2018)
CPI All-item index 3.4% Y/Y, +0.6% m/m
CPI-ATE (ядро) 1.9% Y/Y, +0.5 m/m

https://www.ssb.no/en/priser-og-prisind ... tikker/kpi

на таких даних ринок має закладати ще одне грудневе +0,25% від НоргеБанку
за базової ставки у 0,75% річних та депозитної (на резерви) -0,25%
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 17:13

Зелений Змій у фазі корекції

інфляційна стата з США нижче за очікування (насправді це добре), підвищення ринкових % ставок, падіння фондових індексів, критичні заяви Трампа щодо ФРС, перекупленість бакса упродовж року - усе разом спонукало до низхідного відкату

схиляюсь до думки, що сила повернеться до нього як тільки відкуплять акції на розігріві традиційного різдвяного ралі перед завершенням року

а далі у Новому 2019 році шляхи-дороги кoмпанії мажорі знову розійдуться : JPY, CHF, AUD, NZD на Південь, EUR, GBP, CAD & NOK - на Північ

підгрунтя для укріплення отримують ті валюти, чиї центральні банки продовжуватимуть підвищення базових % ставок та скорочуватимуть монетарні стимули
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 18:28

US Pres. Trump (via Reuters): Fed is far too stringent and making a mistake
* The Fed is out of control.
* The Fed is far too stringent and making a mistake.
* Not going to fire Fed chair Powell, just disappointed.
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 21:33

  ЛОБ написав:US Pres. Trump (via Reuters): Fed is far too stringent and making a mistake
* The Fed is out of control.
* The Fed is far too stringent and making a mistake.
* Not going to fire Fed chair Powell, just disappointed.

Дональд в своем репертуаре. Похоже он не в курсе, что:
а) ФРС, по задумке, не подконтролен Президенту
б) он не может уволить Пауэлла
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
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1
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 08:21

vovan_prm

унікальність побудови американської політичної системи якраз і полягає у збалансованому поєднання та взаємному контролі різними інституціями та посадовими особами своїх фунцій - зберігаючи вплив та незалежність

одноосібне прийняття важливих стратегічних рішень повністю виключено

лідерство + демократія + державна бюрократія базуються на непорушному виборному праві та вільній конкуренції (позицій, думок, ідеї), тому й забезпечують потужну синергію

а темпи розвитку економіки США особливо не залежать від геніальності чи навпаки недолугості якоїсь однієї особи, нехай хоч і президента країни
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 10:46

щодо EUR/USD

чистий технічний малюночок без моїх забаганок :

https://i.imgur.com/5hhVs0i.png

ну майже без них, хіба що якісь дрібненькі зелені стрілочки доверху ))
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 09:17

щодо ФУНТА

докладно про GBP/USD на одному малюночку :

https://i.imgur.com/JM9gW3e.jpg

на днях вибудовується чітка розворотна висхідна структура
Вересень закрився бичою свічкою після 5-ти місяців падіння

на тижневих свічечках видно як продавці намагаються зупинити відновлення кабеля, залишаючи довгі тіні зверху - але курс все одно підростає

певен, що будь яка навіть (начебто) не вдала для британців компромісна угода Брекзіт з митним кордоном поміж Ірландією та Півн. Ірландією принесе полегшення для обох європейських мажорів GBP & EUR
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ЛОБ
 
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