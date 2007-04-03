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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 641642643644
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 09:14

щодо NOK

HICP 3.8% Year-to-Year growth (September 2018)
CPI All-item index 3.4% Y/Y, +0.6% m/m
CPI-ATE (ядро) 1.9% Y/Y, +0.5 m/m

https://www.ssb.no/en/priser-og-prisind ... tikker/kpi

на таких даних ринок має закладати ще одне грудневе +0,25% від НоргеБанку
за базової ставки у 0,75% річних та депозитної (на резерви) -0,25%
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 17:13

Зелений Змій у фазі корекції

інфляційна стата з США нижче за очікування (насправді це добре), підвищення ринкових % ставок, падіння фондових індексів, критичні заяви Трампа щодо ФРС, перекупленість бакса упродовж року - усе разом спонукало до низхідного відкату

схиляюсь до думки, що сила повернеться до нього як тільки відкуплять акції на розігріві традиційного різдвяного ралі перед завершенням року

а далі у Новому 2019 році шляхи-дороги кoмпанії мажорі знову розійдуться : JPY, CHF, AUD, NZD на Південь, EUR, GBP, CAD & NOK - на Північ

підгрунтя для укріплення отримують ті валюти, чиї центральні банки продовжуватимуть підвищення базових % ставок та скорочуватимуть монетарні стимули
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 18:28

US Pres. Trump (via Reuters): Fed is far too stringent and making a mistake
* The Fed is out of control.
* The Fed is far too stringent and making a mistake.
* Not going to fire Fed chair Powell, just disappointed.
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 21:33

  ЛОБ написав:US Pres. Trump (via Reuters): Fed is far too stringent and making a mistake
* The Fed is out of control.
* The Fed is far too stringent and making a mistake.
* Not going to fire Fed chair Powell, just disappointed.

Дональд в своем репертуаре. Похоже он не в курсе, что:
а) ФРС, по задумке, не подконтролен Президенту
б) он не может уволить Пауэлла
спросить у любой "пересичной бабушки"
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 08:21

vovan_prm

унікальність побудови американської політичної системи якраз і полягає у збалансованому поєднання та взаємному контролі різними інституціями та посадовими особами своїх фунцій - зберігаючи вплив та незалежність

одноосібне прийняття важливих стратегічних рішень повністю виключено

лідерство + демократія + державна бюрократія базуються на непорушному виборному праві та вільній конкуренції (позицій, думок, ідеї), тому й забезпечують потужну синергію

а темпи розвитку економіки США особливо не залежать від геніальності чи навпаки недолугості якоїсь однієї особи, нехай хоч і президента країни
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 10:46

щодо EUR/USD

чистий технічний малюночок без моїх забаганок :

https://i.imgur.com/5hhVs0i.png

ну майже без них, хіба що якісь дрібненькі зелені стрілочки доверху ))
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 09:17

щодо ФУНТА

докладно про GBP/USD на одному малюночку :

https://i.imgur.com/JM9gW3e.jpg

на днях вибудовується чітка розворотна висхідна структура
Вересень закрився бичою свічкою після 5-ти місяців падіння

на тижневих свічечках видно як продавці намагаються зупинити відновлення кабеля, залишаючи довгі тіні зверху - але курс все одно підростає

певен, що будь яка навіть (начебто) не вдала для британців компромісна угода Брекзіт з митним кордоном поміж Ірландією та Півн. Ірландією принесе полегшення для обох європейських мажорів GBP & EUR
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 10:03

щодо USD

  ЛОБ Додано: Чет 11 жов, 2018 18:13 написав:Зелений Змій у фазі корекції
...
схиляюсь до думки, що сила повернеться до нього як тільки відкуплять акції на розігріві традиційного різдвяного ралі перед завершенням року

позитивна реакція на тестування трендової 200-денної середньої змінної :

https://invst.ly/8wa1h

вказує на збереження оптимізму інвесторів щодо акцій, % ставок та $
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 08:12

Macroeconomic and Foreign Exchange Policies of Major Trading Partners of the
United States, US Treasury October 2018 semi-annual report:

The Treasury is concerned that the dollar is strengthening at a time when it is moderately overvalued on a real effective basis (6% above its 20-year average), which is exacerbating trade and current account imbalances.
The euro is about 1 percent below its 20-year average in real effective terms and around 4 percent weaker on a nominal bilateral basis against the dollar versus its 20-year average.

https://home.treasury.gov/system/files/ ... ort%29.pdf
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 08:38

Key Criteria (пошуку країн валютних маніпуляторів)
Pursuant to Section 701 of the Trade Facilitation and Trade Enforcement Act of 2015, this section of the Report seeks to identify any major trading partner of the United States that has: (1) a significant bilateral trade surplus with the United States, (2) a material current account surplus, and (3) engaged in persistent one-sided intervention in the foreign exchange market.

основні торгівельні партнери США : https://i.imgur.com/QbBEGop.png

Summary of Findings
Pursuant to the 2015 Act,14 Treasury finds that no major trading partner of the United States met all three criteria in the current reporting period. Five major trading partners of the United States, however, met two of the three criteria for enhanced analysis in this Report or in the April 2018 Report. Additionally, one major trading partner, China, constitutes a disproportionate share of the overall U.S. trade deficit. These six economies –China, Japan, Korea, India, Germany, and Switzerland – constitute Treasury’s Monitoring List. Japan, Germany, and Korea have met two of the three criteria in every Report since the April 2016 Report (the initial Report based on the 2015 Act), having material current account surpluses combined with significant bilateral trade surpluses with the United States.
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