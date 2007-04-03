Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 22 жов, 2018 09:50
заголовок тижня :
The debt ceiling is a USD ceiling
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ
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З нами з: 14.12.09
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Додано: Пон 22 жов, 2018 10:53
Цитата SeMI
У нас форекс запрещен, поскольку нет законодательной базы под него, а соответственно банкам запрещено отправлять деньги на счета форекс компаний, также и принимать деньги от них. ваше твердження не відповідає дійсності - торгівля форекс для фізосіб давно (позитивно) врегульована НБУ : http://forex.ukrgasbank.com/ в українських банках - без проблем ! більше того, маючи офіційно підтверджені доходи, є цілком легальна можливість отримання індивідуального дозволу на виведення капіталу до 50 тис доларів на рік на свій банківський рахунок в іноземному банку (через е-декларацію) для довідки : Постанова Правління НБУ від 15.06.2017 № 54 http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0054500-17
ПС. моя відповідь на іншому форумі для співвітчизників, що відстали у часі
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ
Повідомлень: 9723
З нами з: 14.12.09
Подякував: 182 раз.
Подякували: 935 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
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