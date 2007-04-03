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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 642643644645
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 09:50

заголовок тижня : The debt ceiling is a USD ceiling
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 10:53

щодо легальності торгівлі ФОРЕКС

Цитата SeMI
У нас форекс запрещен, поскольку нет законодательной базы под него, а соответственно банкам запрещено отправлять деньги на счета форекс компаний, также и принимать деньги от них.

ваше твердження не відповідає дійсності - торгівля форекс для фізосіб давно (позитивно) врегульована НБУ :

http://forex.ukrgasbank.com/

в українських банках - без проблем !

більше того, маючи офіційно підтверджені доходи, є цілком легальна можливість отримання індивідуального дозволу на виведення капіталу до 50 тис доларів на рік на свій банківський рахунок в іноземному банку (через е-декларацію)

для довідки : Постанова Правління НБУ від 15.06.2017 № 54
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0054500-17

ПС. моя відповідь на іншому форумі для співвітчизників, що відстали у часі
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 13:07

щодо JPY

торгівельна ідея на купівлю USD/JPY, h1 :

https://i.imgur.com/0z7OFTp.png
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 13:44

  ЛОБ написав:торгівельна ідея на купівлю USD/JPY, h1 :

https://i.imgur.com/0z7OFTp.png

Полностью разделяю.
Кстати сказать, отработал сделку аналогичную указанной на рисунке.
По несколько другим ориентирам, но абсолютно идентичную по-сути.
спросить у любой "пересичной бабушки"
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vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 13:49

vovan_prm

саме так, відхилення від системи й помітно на моєму малюночку ))

звичайно, важливим було закриття 16/10, але прискіпливе око критика доречно вказало би на поспішність входу
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 17:49

знову і вкотре продаємо AUD/USD & NZD/USD, а також їх товарний крос до луні AUD/CAD & NZD/CAD перед засіданням Банку Канади 24/10
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 20:33

ЛОБ
Можно вопрос?
По этой сделке: https://i.imgur.com/0z7OFTp.png
Какая причина закрытия?
Не был установлен ТП, а в начале рабочего дня предположили нисходящее движение? Чуйка?
Я в данном случае не вижу каких-то явных сигналов. С таким же успехом рост мог бы продолжиться. Медвежья свеча в 18 часов была нежданчиком, да и стоп, похоже, у Вас был расположен гораздо ниже.

У меня тейк стоял на нижней границе 1/2 и сделка закрылась автоматом.

Ваша же пережила ночь и, судя по всему, закрыта вручную.
Можете пояснить?
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 21:43

Re: Валютный рынок в мире

  vovan_prm написав:Можно вопрос?
По этой сделке: https://i.imgur.com/0z7OFTp.png
Какая причина закрытия?

мені щось не сподобалося із стрічки новин у сенсі очікувань слабкого відкриття S&P500 у той день 18/10 - як відомо USD/JPY зберігає пряму кореляцію до фондових індексів США

також мала місце реакція на відбій від 1/2 в межах низхідної тенденції
угода супроводжувалася вручну (стопи не виставлялися одразу при активації)

так і вийшло, позитивна динаміка індексів за 16/10, що було вирішальним у рішенні купити баксо-єну наступного дня, розвернулася знову донизу 18 числа
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 21:58

до речі, сьогоднішнє закріплення USD/JPY над контрольною зоною разом із розворотом поточної тенденції дає натяк на розвиток позитивної динаміки індексів упродовж робочого тижня

схоже що японські домогосподарки купують бакс для перезаходу в акції ?
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