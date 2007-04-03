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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 22 жов, 2018 09:50
заголовок тижня : The debt ceiling is a USD ceiling
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Пон 22 жов, 2018 10:53
щодо легальності торгівлі ФОРЕКС
ПС. моя відповідь на іншому форумі для співвітчизників, що відстали у часі
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Пон 22 жов, 2018 13:07
щодо JPY
торгівельна ідея на купівлю USD/JPY, h1 :
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Пон 22 жов, 2018 13:44
Полностью разделяю.
Кстати сказать, отработал сделку аналогичную указанной на рисунке.
По несколько другим ориентирам, но абсолютно идентичную по-сути.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
Додано: Пон 22 жов, 2018 13:49
vovan_prm
саме так, відхилення від системи й помітно на моєму малюночку ))
звичайно, важливим було закриття 16/10, але прискіпливе око критика доречно вказало би на поспішність входу
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Пон 22 жов, 2018 17:49
знову і вкотре продаємо AUD/USD & NZD/USD, а також їх товарний крос до луні AUD/CAD & NZD/CAD перед засіданням Банку Канади 24/10
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Пон 22 жов, 2018 20:33
ЛОБ
Можно вопрос?
По этой сделке:
Какая причина закрытия?
Не был установлен ТП, а в начале рабочего дня предположили нисходящее движение? Чуйка?
Я в данном случае не вижу каких-то явных сигналов. С таким же успехом рост мог бы продолжиться. Медвежья свеча в 18 часов была нежданчиком, да и стоп, похоже, у Вас был расположен гораздо ниже.
У меня тейк стоял на нижней границе 1/2 и сделка закрылась автоматом.
Ваша же пережила ночь и, судя по всему, закрыта вручную.
Можете пояснить?
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
Додано: Пон 22 жов, 2018 21:43
Re: Валютный рынок в мире
мені щось не сподобалося із стрічки новин у сенсі очікувань слабкого відкриття S&P500 у той день 18/10 - як відомо USD/JPY зберігає пряму кореляцію до фондових індексів США
також мала місце реакція на відбій від 1/2 в межах низхідної тенденції
угода супроводжувалася вручну (стопи не виставлялися одразу при активації)
так і вийшло, позитивна динаміка індексів за 16/10, що було вирішальним у рішенні купити баксо-єну наступного дня, розвернулася знову донизу 18 числа
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Пон 22 жов, 2018 21:58
до речі, сьогоднішнє закріплення USD/JPY над контрольною зоною разом із розворотом поточної тенденції дає натяк на розвиток позитивної динаміки індексів упродовж робочого тижня
схоже що японські домогосподарки купують бакс для перезаходу в акції ?
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
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