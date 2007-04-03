/нам говорять, що бичий тренд закінчено/ гугл перекладає чомусь "ми говоримо"
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 23 жов, 2018 09:17
S&P 500 Weekly Update: The Bull Market Is Over. At Least That Is What We Are Being Told
/нам говорять, що бичий тренд закінчено/ гугл перекладає чомусь "ми говоримо"
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Вів 23 жов, 2018 20:24
S&P500 почали відкуповувати - тож перазайшов у USD/JPY як і планував
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Вів 23 жов, 2018 22:01
ЛОБ
Я подожду закрытия Чикаго
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
Додано: Сер 24 жов, 2018 17:17
STRIKE !!!
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
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