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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 643644645646
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 09:17

S&P 500 Weekly Update: The Bull Market Is Over. At Least That Is What We Are Being Told

/нам говорять, що бичий тренд закінчено/ гугл перекладає чомусь "ми говоримо"

https://seekingalpha.com/article/421292 ... block=true
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 20:24

S&P500 почали відкуповувати - тож перазайшов у USD/JPY як і планував
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 22:01

ЛОБ
Я подожду закрытия Чикаго
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метод статистических исследований от kharkov_val
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 17:17

  ЛОБ Додано: Пон 22 жов, 2018 18:49 написав:знову і вкотре продаємо AUD/USD & NZD/USD, а також їх товарний крос до луні AUD/CAD & NZD/CAD перед засіданням Банку Канади 24/10

STRIKE !!!
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 22:38

NZD/USD, h1 - реалізація ідеї на продаж :

https://i.imgur.com/S9zIAu9.png
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 18:47

Торгівельна ідея на купівлю EUR/CHF

EUR/CHF на 1-годинному інтервалі :

https://i.imgur.com/19Eg5F1.png

ціна перейшла до фази корекції, що має продовжуватися деякий час
корекційні зони, що вказують на поточну тенденцію, мають тільки но розвернутися донизу

за умови призупинки негативної динаміки - в очікуваному діапазоні 50%-61,8% корекції - шукаємо робочий патерн для входу у довжину

стоп під досягнутим локальним мінімумом
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 09:25

AUD/USD, 15m - реалізація ідеї на продаж :

https://i.imgur.com/HT0m08q.png

на дрібному інтервалі чітко видно відпрацювання робочого розворотного патерну на закінченні висхідної корекції в межах ширшої низхідної тенденції
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
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