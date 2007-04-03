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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 643644645646
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 09:17

S&P 500 Weekly Update: The Bull Market Is Over. At Least That Is What We Are Being Told

/нам говорять, що бичий тренд закінчено/ гугл перекладає чомусь "ми говоримо"

https://seekingalpha.com/article/421292 ... block=true
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 20:24

S&P500 почали відкуповувати - тож перазайшов у USD/JPY як і планував
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ЛОБ
Я подожду закрытия Чикаго
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метод статистических исследований от kharkov_val
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 17:17

  ЛОБ Додано: Пон 22 жов, 2018 18:49 написав:знову і вкотре продаємо AUD/USD & NZD/USD, а також їх товарний крос до луні AUD/CAD & NZD/CAD перед засіданням Банку Канади 24/10

STRIKE !!!
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 22:38

NZD/USD, h1 - реалізація ідеї на продаж :

https://i.imgur.com/S9zIAu9.png
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 18:47

Торгівельна ідея на купівлю EUR/CHF

EUR/CHF на 1-годинному інтервалі :

https://i.imgur.com/19Eg5F1.png

ціна перейшла до фази корекції, що має продовжуватися деякий час
корекційні зони, що вказують на поточну тенденцію, мають тільки но розвернутися донизу

за умови призупинки негативної динаміки - в очікуваному діапазоні 50%-61,8% корекції - шукаємо робочий патерн для входу у довжину

стоп під досягнутим локальним мінімумом
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 09:25

AUD/USD, 15m - реалізація ідеї на продаж :

https://i.imgur.com/HT0m08q.png

на дрібному інтервалі чітко видно відпрацювання робочого розворотного патерну на закінченні висхідної корекції в межах ширшої низхідної тенденції
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 15:23

щодо AUD/USD

У дилемі розворот чи корекція табір ведмедиків тільки за :

https://i.imgur.com/rlEzf8K.jpg

курсова статистика та торгова система вказують на те, що послідовність усе нижчих мінімумів має продовжуватися й надалі

та ще й на цілком зрозумілому фундаменті : ФРС США продовжуватиме підвищувати базові % ставки по баксу (ще тричі до червня 2019 року), у той час як РБА утримуватиме свої ставки не змінними - також розуміючи чому : торгівельна війна поміж США та Китаєм загрожує "hard landing" китайській економіці

на тижневих інтервалах потенціал зниження простягається аж до 0,6265 (76,4%) :

https://i.imgur.com/2RmuFvP.png

часу випити AUD отруту негативної різниці ставок (на користь доляра) до дна достатньо - якраз ближче до березня 2019-го стануть яснішими плани Федрезерву до кінця року, можливо вони дійсно змушені будуть (за невдоволення Трампа) просигналізувати ринку про завершення свого циклу нормалізації, а решта центробанків на чолі з ЄЦБ та Банком Англії підхопить естафету підвищення ставок.
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