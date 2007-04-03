/нам говорять, що бичий тренд закінчено/ гугл перекладає чомусь "ми говоримо"
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 23 жов, 2018 09:17
S&P 500 Weekly Update: The Bull Market Is Over. At Least That Is What We Are Being Told
/нам говорять, що бичий тренд закінчено/ гугл перекладає чомусь "ми говоримо"
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Вів 23 жов, 2018 20:24
S&P500 почали відкуповувати - тож перазайшов у USD/JPY як і планував
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Вів 23 жов, 2018 22:01
ЛОБ
Я подожду закрытия Чикаго
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
Додано: Сер 24 жов, 2018 17:17
STRIKE !!!
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Сер 24 жов, 2018 22:38
NZD/USD, h1 - реалізація ідеї на продаж :
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Чет 25 жов, 2018 18:47
Торгівельна ідея на купівлю EUR/CHF
EUR/CHF на 1-годинному інтервалі :
ціна перейшла до фази корекції, що має продовжуватися деякий час
корекційні зони, що вказують на поточну тенденцію, мають тільки но розвернутися донизу
за умови призупинки негативної динаміки - в очікуваному діапазоні 50%-61,8% корекції - шукаємо робочий патерн для входу у довжину
стоп під досягнутим локальним мінімумом
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 09:25
AUD/USD, 15m - реалізація ідеї на продаж :
на дрібному інтервалі чітко видно відпрацювання робочого розворотного патерну на закінченні висхідної корекції в межах ширшої низхідної тенденції
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Суб 27 жов, 2018 15:23
щодо AUD/USD
У дилемі розворот чи корекція табір ведмедиків тільки за :
курсова статистика та торгова система вказують на те, що послідовність усе нижчих мінімумів має продовжуватися й надалі
та ще й на цілком зрозумілому фундаменті : ФРС США продовжуватиме підвищувати базові % ставки по баксу (ще тричі до червня 2019 року), у той час як РБА утримуватиме свої ставки не змінними - також розуміючи чому : торгівельна війна поміж США та Китаєм загрожує "hard landing" китайській економіці
на тижневих інтервалах потенціал зниження простягається аж до 0,6265 (76,4%) :
часу випити AUD отруту негативної різниці ставок (на користь доляра) до дна достатньо - якраз ближче до березня 2019-го стануть яснішими плани Федрезерву до кінця року, можливо вони дійсно змушені будуть (за невдоволення Трампа) просигналізувати ринку про завершення свого циклу нормалізації, а решта центробанків на чолі з ЄЦБ та Банком Англії підхопить естафету підвищення ставок.
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Пон 29 жов, 2018 11:56
огляд EUR/USD на денних та 4-годинних інтервалах :
для активації будь яких ідей на купівлю потрібен ріст пари - обов'язково з подоланням попереднього локального максимума, що зазвичай є контрольною точкою для ідентифікації зламу тенденції
за вартісною моделлю ПКС (РРР - purchasing power parity) розрахунковий курс для усіх - навіть найбідніших країн Євро-периферії - перевищує 1,25
не забуваймо, з 1 січня 2019 року ЄЦБ припиняє свою програму зкупки активів, тож скорочення його присутності на ринку позитивно позначиться спочатку на пожвавленні % ставок грошового ринку та неодмінно й на курсі Євро
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Пон 29 жов, 2018 19:05
AUD/CAD, m30 - відновлення короткої позиції на продаж :
ніяких емоцій чи сумнівів - а може розворот ? - винятково за алгоритомом на продовження тенденції, а далі за нас працює статистика.
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
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