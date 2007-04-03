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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 644645646647
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 10:55

щодо ФУНТА

  ЛОБ Додано: Вів 16 жов, 2018 10:17 написав:докладно про GBP/USD на одному малюночку :

https://i.imgur.com/JM9gW3e.jpg

на днях вибудовується чітка розворотна висхідна структура
Вересень закрився бичою свічкою після 5-ти місяців падіння

на тижневих свічечках видно як продавці намагаються зупинити відновлення кабеля, залишаючи довгі тіні зверху - але курс все одно підростає

певен, що будь яка навіть (начебто) не вдала для британців компромісна угода Брекзіт з митним кордоном поміж Ірландією та Півн. Ірландією принесе полегшення для обох європейських мажорів GBP & EUR

Правило №1 для форексу : курс валюти може набувати будь якого значення - навіть абсурдно-парадоксально низького та не справедливого (за економічними розрахунками ПКС)

курс спот учора знов надкусив було позначку 1,2700

відсутність угоди Британія-Євросоюз негативно впливає на кабель, але вже завтра Банк Англії якраз за невпинної слабкості фунта може піднести яструбиний сюрприз на користь бичків (продовжуючи логіку заяв ФРС, ЄЦБ та Банку Канади)

на мій погляд серпневий мінімум 1,2662 залишиться не доторканим, тоді як учорашній жовтневий мінімум на 1,2696 має стати першою сходинкою у висхідному просуванні GBP/USD орієнтовно до кінця року на оптимістичних очікуваннях по % ставках у GBP
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ
 
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