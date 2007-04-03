на днях вибудовується чітка розворотна висхідна структура Вересень закрився бичою свічкою після 5-ти місяців падіння
на тижневих свічечках видно як продавці намагаються зупинити відновлення кабеля, залишаючи довгі тіні зверху - але курс все одно підростає
певен, що будь яка навіть (начебто) не вдала для британців компромісна угода Брекзіт з митним кордоном поміж Ірландією та Півн. Ірландією принесе полегшення для обох європейських мажорів GBP & EUR
Правило №1 для форексу : курс валюти може набувати будь якого значення - навіть абсурдно-парадоксально низького та не справедливого (за економічними розрахунками ПКС)
курс спот учора знов надкусив було позначку 1,2700
відсутність угоди Британія-Євросоюз негативно впливає на кабель, але вже завтра Банк Англії якраз за невпинної слабкості фунта може піднести яструбиний сюрприз на користь бичків (продовжуючи логіку заяв ФРС, ЄЦБ та Банку Канади)
на мій погляд серпневий мінімум 1,2662 залишиться не доторканим, тоді як учорашній жовтневий мінімум на 1,2696 має стати першою сходинкою у висхідному просуванні GBP/USD орієнтовно до кінця року на оптимістичних очікуваннях по % ставках у GBP
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ Поддерживаю. Вчера зашел лимитником от 1,27. Сегодня (пугливо ) подтянул стоп под обозначенный вчера минимум. При закрытии выше 1/2 (1,2837) попробую дотянуть до НКЗ (1,2950), в противном случае - закроюсь вручную. На момент продолжаются попытки преодолеть 1/4 (1,2765) Жребий брошен (с)
спросить у любой "пересичной бабушки" метод статистических исследований от kharkov_val
знову увійшов у лок на свою довжину (покращив на 2 фігури) відтепер можна спокійно зустрічати рішення Банку Англії
Lock - одночасно відкриті протилежні угоди - не практикую, але порівняно велика накопичена позиція у жовжину змусила на такий експериментальний крок, тому що кабелю злизати 2-5-7 великих фігур це справа на пару годин
ПС. довгострокові ідеї з дальніми цілями та широкими стопами окрема історія.
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.