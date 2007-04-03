RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в мире

Валютный рынок в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 644645646647
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 10:55

щодо ФУНТА

  ЛОБ Додано: Вів 16 жов, 2018 10:17 написав:докладно про GBP/USD на одному малюночку :

https://i.imgur.com/JM9gW3e.jpg

на днях вибудовується чітка розворотна висхідна структура
Вересень закрився бичою свічкою після 5-ти місяців падіння

на тижневих свічечках видно як продавці намагаються зупинити відновлення кабеля, залишаючи довгі тіні зверху - але курс все одно підростає

певен, що будь яка навіть (начебто) не вдала для британців компромісна угода Брекзіт з митним кордоном поміж Ірландією та Півн. Ірландією принесе полегшення для обох європейських мажорів GBP & EUR

Правило №1 для форексу : курс валюти може набувати будь якого значення - навіть абсурдно-парадоксально низького та не справедливого (за економічними розрахунками ПКС)

курс спот учора знов надкусив було позначку 1,2700

відсутність угоди Британія-Євросоюз негативно впливає на кабель, але вже завтра Банк Англії якраз за невпинної слабкості фунта може піднести яструбиний сюрприз на користь бичків (продовжуючи логіку заяв ФРС, ЄЦБ та Банку Канади)

на мій погляд серпневий мінімум 1,2662 залишиться не доторканим, тоді як учорашній жовтневий мінімум на 1,2696 має стати першою сходинкою у висхідному просуванні GBP/USD орієнтовно до кінця року на оптимістичних очікуваннях по % ставках у GBP
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ
 
Повідомлень: 9746
З нами з: 14.12.09
Подякував: 182 раз.
Подякували: 937 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 17:10

ЛОБ Поддерживаю.
Вчера зашел лимитником от 1,27.
Сегодня (пугливо :oops: ) подтянул стоп под обозначенный вчера минимум.
При закрытии выше 1/2 (1,2837) попробую дотянуть до НКЗ (1,2950),
в противном случае - закроюсь вручную.
На момент продолжаются попытки преодолеть 1/4 (1,2765)
Жребий брошен (с)
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
Повідомлень: 1730
З нами з: 09.09.14
Подякував: 617 раз.
Подякували: 550 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 17:21

vovan_prm

у мене також відкрився довгий кабель, якраз фіксонув нижній лок (збитковий) біля 1,2705, бо вже втомився хеджувати його то коротким осі, то ківі, то свісі

з іншого боку, подібна халепа (з купівлею GBP) змушує шукати нові ідеї, прискіпливіше обирати сетапи, тримати до повноцінних тейків

однак це підходить для тих трейдерів, хто має мобілізуючий тип поведінки
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ
 
Повідомлень: 9746
З нами з: 14.12.09
Подякував: 182 раз.
Подякували: 937 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 17:35

Re: Валютный рынок в мире

Буквально спустя несколько минут событие состоялось.
Есть достижение 1/2.
1.Ждем закрытия выше 1/2.
2. Ищем доливку от 1/4 от вновь-образованного экстремума
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
Повідомлень: 1730
З нами з: 09.09.14
Подякував: 617 раз.
Подякували: 550 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 17:38

  ЛОБ написав:vovan_prm

у мене також відкрився довгий кабель, якраз фіксонув нижній лок (збитковий) біля 1,2705, бо вже втомився хеджувати його то коротким осі, то ківі, то свісі

з іншого боку, подібна халепа (з купівлею GBP) змушує шукати нові ідеї, прискіпливіше обирати сетапи, тримати до повноцінних тейків

однак це підходить для тих трейдерів, хто має мобілізуючий тип поведінки

Один успешный трейд кейбла запросто может покрыть пять предыдущих лосей.
ЕСли не играть с дальними стопами, разумеется
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
Повідомлень: 1730
З нами з: 09.09.14
Подякував: 617 раз.
Подякували: 550 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 11:30

GBP/USD - 1,2920 !!!

знову увійшов у лок на свою довжину (покращив на 2 фігури)
відтепер можна спокійно зустрічати рішення Банку Англії

Lock - одночасно відкриті протилежні угоди - не практикую, але порівняно велика накопичена позиція у жовжину змусила на такий експериментальний крок, тому що кабелю злизати 2-5-7 великих фігур це справа на пару годин

ПС. довгострокові ідеї з дальніми цілями та широкими стопами окрема історія.
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ
 
Повідомлень: 9746
З нами з: 14.12.09
Подякував: 182 раз.
Подякували: 937 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 644645646647
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Bobb, chuk_72, дядя Caша і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте 1 ... 6662, 6663, 6664
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
66631 169889413
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лис, 2018 11:22
дядя Caша
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1355, 1356, 1357
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
13564 1539583
Переглянути останнє повідомлення
Сер 31 жов, 2018 01:05
Faceless
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 246607
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (63223)
01.11.2018 12:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron