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Валютный рынок в мире

Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 645646647648
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 20:51

причини падіння нафти - США відкоркували свої стратегічні запаси:

https://i.imgur.com/jTCHOp3.jpg

на упередження впливу від уведення (контр-продуктивних) санкцій проти Ірану
імовірно дуже скоро все закінчиться зворотнім злетом нафтових цін
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GBP/USD

Вот такой трейд получился:
https://picua.org/images/2018/11/01/f94eeeeafed79c8704aabd44e0272f89.png
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
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