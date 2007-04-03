на упередження впливу від уведення (контр-продуктивних) санкцій проти Ірану
імовірно дуже скоро все закінчиться зворотнім злетом нафтових цін
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 01 лис, 2018 20:51
причини падіння нафти - США відкоркували свої стратегічні запаси:
на упередження впливу від уведення (контр-продуктивних) санкцій проти Ірану
імовірно дуже скоро все закінчиться зворотнім злетом нафтових цін
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Чет 01 лис, 2018 21:36
GBP/USD
Вот такой трейд получился:
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
Додано: Чет 01 лис, 2018 21:55
vovan_prm
навряд чи до кінця року закриватиму свій лонг по кабелю, бо цілі простягаються аж до +++
тому нема чого показувати. втримати б
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Чет 01 лис, 2018 22:16
ЛОБ
Сделка не планировалась как долгосрочная.
А менять цели посреди плаванья и не брать такой прикуп - "дело дурнОе".
Буду искать перезаход опираясь на текущие вводные.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
|