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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 645646647648
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 20:51

причини падіння нафти - США відкоркували свої стратегічні запаси:

https://i.imgur.com/jTCHOp3.jpg

на упередження впливу від уведення (контр-продуктивних) санкцій проти Ірану
імовірно дуже скоро все закінчиться зворотнім злетом нафтових цін
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 21:36

GBP/USD

Вот такой трейд получился:
https://picua.org/images/2018/11/01/f94eeeeafed79c8704aabd44e0272f89.png
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 21:55

vovan_prm

навряд чи до кінця року закриватиму свій лонг по кабелю, бо цілі простягаються аж до +++

тому нема чого показувати. втримати б
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 22:16

ЛОБ
Сделка не планировалась как долгосрочная.
А менять цели посреди плаванья и не брать такой прикуп - "дело дурнОе".
Буду искать перезаход опираясь на текущие вводные.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 10:02

Торгівельна ідея на продаж AUD/CAD

AUD/CAD на тижневому, денному та 4-годинному інтервалах :

https://i.imgur.com/3BhwBtC.jpg +
https://i.imgur.com/KseKQ31.jpg +
https://i.imgur.com/47M5jUt.jpg

чекаємо на розвиток корекції, гальмування висхідної динаміки, перші сигнали на розворот => стаємо на продаж в межах основного діючого низхідного тренду
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 10:04

Торгівельна ідея на продаж NZD/CAD

NZD/CAD на тижневому, денному та 4-годинному інтервалах :

https://i.imgur.com/4GA9iYp.jpg +
https://i.imgur.com/4iPqJAq.jpg +
https://i.imgur.com/6PVFTaF.jpg

усе повністю тотожньо до AUD/CAD
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:47

ЛОБ
Как считаете, получив прибыль в начале месяца, следует:
а) уменьшить количество рисковых сделок, с целью сохранить
б)продолжить рисковые сделки, т.к. уже полученный профит покрывает возможные потери :?:
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:12

vovan_prm

календарний місяць як елемент системи забезпечує середній статистичний хід за ATR - торгівля в його межах дозволяє не звертати особливої уваги на закінчення або початок місяця

єдиний фільтр, що накладає якісь обмеження, це дні тижня - Понеділок (порівняно низька надійність сигналів саме у цеей день) та П'ятниця (необхідність закривати пари з JPY та XAU)

більший плив на ринок мають дні експірації опціонних контрактів

тож торгуйте на здоров'я !
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