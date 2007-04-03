на упередження впливу від уведення (контр-продуктивних) санкцій проти Ірану
імовірно дуже скоро все закінчиться зворотнім злетом нафтових цін
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 01 лис, 2018 20:51
причини падіння нафти - США відкоркували свої стратегічні запаси:
на упередження впливу від уведення (контр-продуктивних) санкцій проти Ірану
імовірно дуже скоро все закінчиться зворотнім злетом нафтових цін
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Чет 01 лис, 2018 21:36
GBP/USD
Вот такой трейд получился:
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
Додано: Чет 01 лис, 2018 21:55
vovan_prm
навряд чи до кінця року закриватиму свій лонг по кабелю, бо цілі простягаються аж до +++
тому нема чого показувати. втримати б
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Чет 01 лис, 2018 22:16
ЛОБ
Сделка не планировалась как долгосрочная.
А менять цели посреди плаванья и не брать такой прикуп - "дело дурнОе".
Буду искать перезаход опираясь на текущие вводные.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
Додано: П'ят 02 лис, 2018 10:02
Торгівельна ідея на продаж AUD/CAD
AUD/CAD на тижневому, денному та 4-годинному інтервалах :
чекаємо на розвиток корекції, гальмування висхідної динаміки, перші сигнали на розворот => стаємо на продаж в межах основного діючого низхідного тренду
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 10:04
Торгівельна ідея на продаж NZD/CAD
NZD/CAD на тижневому, денному та 4-годинному інтервалах :
усе повністю тотожньо до AUD/CAD
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:47
ЛОБ
Как считаете, получив прибыль в начале месяца, следует:
а) уменьшить количество рисковых сделок, с целью сохранить
б)продолжить рисковые сделки, т.к. уже полученный профит покрывает возможные потери
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:12
vovan_prm
календарний місяць як елемент системи забезпечує середній статистичний хід за ATR - торгівля в його межах дозволяє не звертати особливої уваги на закінчення або початок місяця
єдиний фільтр, що накладає якісь обмеження, це дні тижня - Понеділок (порівняно низька надійність сигналів саме у цеей день) та П'ятниця (необхідність закривати пари з JPY та XAU)
більший плив на ринок мають дні експірації опціонних контрактів
тож торгуйте на здоров'я !
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
|