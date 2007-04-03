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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 646647648649
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 14:36

щодо ЄВРО

EUR/USD на тижневих інтервалах з 1999 року :

https://i.imgur.com/sbT48rv.jpg

довгострокова стуктура руху, фундаментальні курсові чинники, переваги та недоліки Євро начебто усім зрозумілі - питання руба : де й коли його купувати ?

правило №2 на форексі звучить приблизно так : відкриваючи позицію зазвичай ніколи не вичепиш дно (або найкращий для себе екстремум) на очікуваному розвороті

євро 9 довгих років перебував у низхідному тренді - дуже імовірно розвернувся у 2017 році - але на увесь поточний рік потрапив під тиск кері терйд. позаяк цілком заслужено без належної підтримки ЄЦБ

настання Нового року частенько привносить нові ідеї та тененції. Євро накопичив достатньо потенціалу для зімни тренду, що має потихеньку зреалізовуватися у позитивні зрушення в його курсовій динаміці на роки уперед.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 15:31

EUR/USD

ЛОБ Альтернативный взгляд:
https://picua.org/images/2018/11/12/88928f3432a10853480296af16fc95df.jpg
спросить у любой "пересичной бабушки"
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