довгострокова стуктура руху, фундаментальні курсові чинники, переваги та недоліки Євро начебто усім зрозумілі - питання руба : де й коли його купувати ?
правило №2 на форексі звучить приблизно так : відкриваючи позицію зазвичай ніколи не вичепиш дно (або найкращий для себе екстремум) на очікуваному розвороті
євро 9 довгих років перебував у низхідному тренді - дуже імовірно розвернувся у 2017 році - але на увесь поточний рік потрапив під тиск кері терйд. позаяк цілком заслужено без належної підтримки ЄЦБ
настання Нового року частенько привносить нові ідеї та тененції. Євро накопичив достатньо потенціалу для зімни тренду, що має потихеньку зреалізовуватися у позитивні зрушення в його курсовій динаміці на роки уперед.