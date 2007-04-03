довгострокова стуктура руху, фундаментальні курсові чинники, переваги та недоліки Євро начебто усім зрозумілі - питання руба : де й коли його купувати ?
правило №2 на форексі звучить приблизно так : відкриваючи позицію зазвичай ніколи не вичепиш дно (або найкращий для себе екстремум) на очікуваному розвороті
євро 9 довгих років перебував у низхідному тренді - дуже імовірно розвернувся у 2017 році - але на увесь поточний рік потрапив під тиск кері терйд. позаяк цілком заслужено без належної підтримки ЄЦБ
настання Нового року частенько привносить нові ідеї та тененції. Євро накопичив достатньо потенціалу для зімни тренду, що має потихеньку зреалізовуватися у позитивні зрушення в його курсовій динаміці на роки уперед.
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
про альтернативу паритету 1 до 1 я не забуваю, тому що розширення диференціалу до доходності буде тільки розширюватись на користь USD упродовж найближчих 2 кварталів
вирішальним фактором, що за моїми очікуваннями має спровокувати хвилю закриття довгих позицій у баксах, має стати черговий зрежисований внутрішньополітичний водевіль з борговою стелею у США внаслідок втрати республіканцями контролю над Палатою Представників після проміжних виборів
недієздатний розділений Конгрес - дійові особи : Сенат проти Палати
досить складний мікс політики з економікою, в якому негативні політичні наслідки різкого падіння фондового ринку - себто wealth рядових виборців Трампа - з другої половини його каденції переважатимуть ріст зайнятості з моменту обрання його президентом
що викликатиме нові спроби популізму, невдоволення діями Федрезерву та додаткових економічних стимулів
ось чому в таких умовах краще орієнтуватися на відновлення рівноважної вартості EUR/USD у напрямку 1,20 спираючись на Valuation Trade та базові профіцити Єврозони, аніж на спекулятивні шорти carry trade.
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
що торгували ? якщо є попередні скріни-сетапи то можна було б розібрати хоча підвищена волатильність та невпорядкований рух на ринках стає ознакою зниження ліквідності аж до кінця року
На сделки интрадей не делаю графические материалы. Понимаю, что к такому поведению рынка тоже нужно быть готовым. Постараюсь изобразить графику в ближайшее время. Интуитивно понимаю, что что-то не так с точками входа.
спросить у любой "пересичной бабушки" метод статистических исследований от kharkov_val