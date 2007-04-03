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Валютный рынок в мире

Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 646647648649
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 14:36

щодо ЄВРО

EUR/USD на тижневих інтервалах з 1999 року :

https://i.imgur.com/sbT48rv.jpg

довгострокова стуктура руху, фундаментальні курсові чинники, переваги та недоліки Євро начебто усім зрозумілі - питання руба : де й коли його купувати ?

правило №2 на форексі звучить приблизно так : відкриваючи позицію зазвичай ніколи не вичепиш дно (або найкращий для себе екстремум) на очікуваному розвороті

євро 9 довгих років перебував у низхідному тренді - дуже імовірно розвернувся у 2017 році - але на увесь поточний рік потрапив під тиск кері терйд. позаяк цілком заслужено без належної підтримки ЄЦБ

настання Нового року частенько привносить нові ідеї та тененції. Євро накопичив достатньо потенціалу для зімни тренду, що має потихеньку зреалізовуватися у позитивні зрушення в його курсовій динаміці на роки уперед.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 15:31

EUR/USD

ЛОБ Альтернативный взгляд:
https://picua.org/images/2018/11/12/88928f3432a10853480296af16fc95df.jpg
спросить у любой "пересичной бабушки"
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vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 20:00

vovan_prm

про альтернативу паритету 1 до 1 я не забуваю, тому що розширення диференціалу до доходності буде тільки розширюватись на користь USD упродовж найближчих 2 кварталів

вирішальним фактором, що за моїми очікуваннями має спровокувати хвилю закриття довгих позицій у баксах, має стати черговий зрежисований внутрішньополітичний водевіль з борговою стелею у США внаслідок втрати республіканцями контролю над Палатою Представників після проміжних виборів

недієздатний розділений Конгрес - дійові особи : Сенат проти Палати

досить складний мікс політики з економікою, в якому негативні політичні наслідки різкого падіння фондового ринку - себто wealth рядових виборців Трампа - з другої половини його каденції переважатимуть ріст зайнятості з моменту обрання його президентом

що викликатиме нові спроби популізму, невдоволення діями Федрезерву та додаткових економічних стимулів

ось чому в таких умовах краще орієнтуватися на відновлення рівноважної вартості EUR/USD у напрямку 1,20 спираючись на Valuation Trade та базові профіцити Єврозони, аніж на спекулятивні шорти carry trade.
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 00:51

Нафта - на мінімумах року !

https://i.imgur.com/pptEDFb.jpg

зниження упродовж 11 торгових сесій, "мінус" 23% з досягнутих максимумів
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 16:42

Re: Валютный рынок в мире

Цікаво який буде вплив вартості нафти на курс євро?
ivan_naumeiko
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 09:44

ivan_naumeiko

напевно вплив буде нейтрально-позитивним на випадок росту нафтових цін
та навпаки, нейтрально-негативним при падінні. усе просто ))
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 18:34

Re: Валютный рынок в мире

20 стоп-лоссов подряд.
Прямо какой-то антирекорд личный получился :evil: :evil:
спросить у любой "пересичной бабушки"
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vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 19:34

vovan_prm

що торгували ? якщо є попередні скріни-сетапи то можна було б розібрати
хоча підвищена волатильність та невпорядкований рух на ринках стає ознакою зниження ліквідності аж до кінця року
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 21:21

  ЛОБ написав:vovan_prm

що торгували ? якщо є попередні скріни-сетапи то можна було б розібрати
хоча підвищена волатильність та невпорядкований рух на ринках стає ознакою зниження ліквідності аж до кінця року

На сделки интрадей не делаю графические материалы.
Понимаю, что к такому поведению рынка тоже нужно быть готовым.
Постараюсь изобразить графику в ближайшее время.
Интуитивно понимаю, что что-то не так с точками входа.
спросить у любой "пересичной бабушки"
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vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 21:27

vovan_prm

як тільки я ухиляюсь від оформлення графічних сетапів на момент відкриття угод, одразу погіршується моя статистика. і це не випадково, а через недоліки точок на вхід.
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ЛОБ
 
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