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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 20 лис, 2018 22:30
ЛОБ Спасибо. Поработаю над этим.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
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