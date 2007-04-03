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Валютный рынок в мире

Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 647648649650
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 22:30

ЛОБ Спасибо. Поработаю над этим.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 13:02

Торгівельна ідея на продаж AUD/CAD

актуалізація на різних інтервалах

https://i.imgur.com/WK7oHbK.jpg - на тижнях
https://i.imgur.com/ca0bYCw.jpg - на днях
https://i.imgur.com/dfF3ikl.jpg - на 4-х годинах
https://i.imgur.com/65DBg3k.jpg - на 1-й годині
https://i.imgur.com/07WmW6A.png - робочий 30-хв графік з розміткою зон

залишилося ще трошки зачекати на формування патерну на вхід
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 16:39

EUR/USD, weekly - поки все відбувається за планом :

https://i.imgur.com/gFMyksO.jpg
https://i.imgur.com/oTFQtwP.jpg
https://i.imgur.com/k5VzAbN.jpg

готуємося - наторговуємо обсяги - накопичємо позиції ?
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ
 
Повідомлень: 9775
З нами з: 14.12.09
Подякував: 182 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 17:01

Re: Валютный рынок в мире

Пробую расторговать такую идею:
https://picua.org/images/2018/11/22/db5 ... 79e503.png
https://picua.org/images/2018/11/22/8e2 ... 6f1867.png
https://picua.org/images/2018/11/22/9fe ... db90b6.png
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
Повідомлень: 1804
З нами з: 09.09.14
Подякував: 632 раз.
Подякували: 570 раз.
 
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  #<1 ... 647648649650
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