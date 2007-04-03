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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 20 лис, 2018 22:30
ЛОБ Спасибо. Поработаю над этим.
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метод статистических исследований от kharkov_val
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Додано: Чет 22 лис, 2018 13:02
актуалізація на різних інтервалах https://i.imgur.com/WK7oHbK.jpg
- на тижняхhttps://i.imgur.com/ca0bYCw.jpg
- на дняхhttps://i.imgur.com/dfF3ikl.jpg
- на 4-х годинахhttps://i.imgur.com/65DBg3k.jpg
- на 1-й годиніhttps://i.imgur.com/07WmW6A.png
- робочий 30-хв графік з розміткою зон
залишилося ще трошки зачекати на формування патерну на вхід
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Додано: Чет 22 лис, 2018 16:39
EUR/USD, weekly - поки все відбувається за планом :https://i.imgur.com/gFMyksO.jpghttps://i.imgur.com/oTFQtwP.jpghttps://i.imgur.com/k5VzAbN.jpg
готуємося - наторговуємо обсяги - накопичємо позиції ?
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Додано: Чет 22 лис, 2018 17:01
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
-
vovan_prm
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