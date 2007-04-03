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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 647648649650
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 22:30

ЛОБ Спасибо. Поработаю над этим.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 13:02

Торгівельна ідея на продаж AUD/CAD

актуалізація на різних інтервалах

https://i.imgur.com/WK7oHbK.jpg - на тижнях
https://i.imgur.com/ca0bYCw.jpg - на днях
https://i.imgur.com/dfF3ikl.jpg - на 4-х годинах
https://i.imgur.com/65DBg3k.jpg - на 1-й годині
https://i.imgur.com/07WmW6A.png - робочий 30-хв графік з розміткою зон

залишилося ще трошки зачекати на формування патерну на вхід
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 16:39

EUR/USD, weekly - поки все відбувається за планом :

https://i.imgur.com/gFMyksO.jpg
https://i.imgur.com/oTFQtwP.jpg
https://i.imgur.com/k5VzAbN.jpg

готуємося - наторговуємо обсяги - накопичємо позиції ?
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 17:01

Re: Валютный рынок в мире

Пробую расторговать такую идею:
https://picua.org/images/2018/11/22/db5 ... 79e503.png
https://picua.org/images/2018/11/22/8e2 ... 6f1867.png
https://picua.org/images/2018/11/22/9fe ... db90b6.png
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
Повідомлень: 1804
З нами з: 09.09.14
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 18:20

шодо NZD/USD

vovan_prm

сигнали вже надходили відучора, хоча я ризикнув раніше :
https://i.imgur.com/7hMSUOn.png

виліт за місячний ATR(10) наштовхує на думку, що надмірна перепроданість ківі ще може підкинути сюрпризів продавцям, особливо коли нізвідки раптово підлаштовано (зайве викреслити)) надійдуть новини про досягнення торгівельної угоди США-Китай

загалом ідея мені цілком імпонує.
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ
 
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З нами з: 14.12.09
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