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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 20 лис, 2018 22:30
ЛОБ Спасибо. Поработаю над этим.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
Додано: Чет 22 лис, 2018 13:02
Торгівельна ідея на продаж AUD/CAD
актуалізація на різних інтервалах
залишилося ще трошки зачекати на формування патерну на вхід
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Чет 22 лис, 2018 16:39
EUR/USD, weekly - поки все відбувається за планом :
готуємося - наторговуємо обсяги - накопичємо позиції ?
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Чет 22 лис, 2018 17:01
Re: Валютный рынок в мире
Пробую расторговать такую идею:
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
Додано: Чет 22 лис, 2018 18:20
шодо NZD/USD
vovan_prm
сигнали вже надходили відучора, хоча я ризикнув раніше :
виліт за місячний ATR(10) наштовхує на думку, що надмірна перепроданість ківі ще може підкинути сюрпризів продавцям, особливо коли нізвідки раптово підлаштовано (зайве викреслити)) надійдуть новини про досягнення торгівельної угоди США-Китай
загалом ідея мені цілком імпонує.
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
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