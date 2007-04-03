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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 20 лис, 2018 22:30
ЛОБ Спасибо. Поработаю над этим.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
Додано: Чет 22 лис, 2018 13:02
Торгівельна ідея на продаж AUD/CAD
актуалізація на різних інтервалах
залишилося ще трошки зачекати на формування патерну на вхід
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Чет 22 лис, 2018 16:39
EUR/USD, weekly - поки все відбувається за планом :
готуємося - наторговуємо обсяги - накопичємо позиції ?
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Чет 22 лис, 2018 17:01
Re: Валютный рынок в мире
Пробую расторговать такую идею:
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
Додано: Чет 22 лис, 2018 18:20
шодо NZD/USD
vovan_prm
сигнали вже надходили відучора, хоча я ризикнув раніше :
виліт за місячний ATR(10) наштовхує на думку, що надмірна перепроданість ківі ще може підкинути сюрпризів продавцям, особливо коли нізвідки раптово підлаштовано (зайве викреслити)) надійдуть новини про досягнення торгівельної угоди США-Китай
загалом ідея мені цілком імпонує.
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:02
ЛОБ
Если не возражаете, несколько вопросов:
В образовательных целях.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
Додано: П'ят 23 лис, 2018 16:26
vovan_prm
перша угода 14/11 - продаж, що вилилася у стоп, після виносу за межі 1/2 мав формальні причини ставати у шорт, розцінюючи фолс як зачистку коротких позицій (можливо ви подумали що я похвалився несистемною купівлею ?)
так, слабке закриття 19/11 під 1/4 було визначальним для ре-активації шортів наступного дня (можливо, дещо ризикових та передчасних)
ну а після зламу тенденції 20/11 ринок давав навіть кращі рівні аніж я розраховував, тому входив вручну нормальним обсягом, бо не люблю лімітники
усі доливки зазвичай залежать від профіту, яким я готовий ризикнути на додачу до стандартного стопа
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Суб 24 лис, 2018 11:54
USD/CAD
ЛОБ
Можете помочь советом?
USD/CAD в очередной раз отскочил от уровня маркетмейкера:
Можно ли считать такую фигуру сформировавшимся паттерном:
а открытие понедельника использовать как точку входа?
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
Додано: Суб 24 лис, 2018 13:09
vovan_prm
готової відповіді немає, треба посидіти помалювати
хотів звернути увагу на сторонні шуми для CAD - падіння нафти та зниження ліквідності вже за тиждень
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
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