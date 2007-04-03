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Валютный рынок в мире

Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 647648649650
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 22:30

ЛОБ Спасибо. Поработаю над этим.
Только не юля
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 13:02

Торгівельна ідея на продаж AUD/CAD

актуалізація на різних інтервалах

https://i.imgur.com/WK7oHbK.jpg - на тижнях
https://i.imgur.com/ca0bYCw.jpg - на днях
https://i.imgur.com/dfF3ikl.jpg - на 4-х годинах
https://i.imgur.com/65DBg3k.jpg - на 1-й годині
https://i.imgur.com/07WmW6A.png - робочий 30-хв графік з розміткою зон

залишилося ще трошки зачекати на формування патерну на вхід
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 16:39

EUR/USD, weekly - поки все відбувається за планом :

https://i.imgur.com/gFMyksO.jpg
https://i.imgur.com/oTFQtwP.jpg
https://i.imgur.com/k5VzAbN.jpg

готуємося - наторговуємо обсяги - накопичємо позиції ?
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 17:01

Re: Валютный рынок в мире

Пробую расторговать такую идею:
https://picua.org/images/2018/11/22/db5 ... 79e503.png
https://picua.org/images/2018/11/22/8e2 ... 6f1867.png
https://picua.org/images/2018/11/22/9fe ... db90b6.png
Только не юля
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 18:20

шодо NZD/USD

vovan_prm

сигнали вже надходили відучора, хоча я ризикнув раніше :
https://i.imgur.com/7hMSUOn.png

виліт за місячний ATR(10) наштовхує на думку, що надмірна перепроданість ківі ще може підкинути сюрпризів продавцям, особливо коли нізвідки раптово підлаштовано (зайве викреслити)) надійдуть новини про досягнення торгівельної угоди США-Китай

загалом ідея мені цілком імпонує.
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:02

ЛОБ
Если не возражаете, несколько вопросов:
https://picua.org/images/2018/11/23/f6b ... 5ff78c.png
В образовательных целях.
Только не юля
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 16:26

vovan_prm

перша угода 14/11 - продаж, що вилилася у стоп, після виносу за межі 1/2 мав формальні причини ставати у шорт, розцінюючи фолс як зачистку коротких позицій (можливо ви подумали що я похвалився несистемною купівлею ?)

так, слабке закриття 19/11 під 1/4 було визначальним для ре-активації шортів наступного дня (можливо, дещо ризикових та передчасних)

ну а після зламу тенденції 20/11 ринок давав навіть кращі рівні аніж я розраховував, тому входив вручну нормальним обсягом, бо не люблю лімітники

усі доливки зазвичай залежать від профіту, яким я готовий ризикнути на додачу до стандартного стопа
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 11:54

USD/CAD

ЛОБ
Можете помочь советом?
USD/CAD в очередной раз отскочил от уровня маркетмейкера:
https://picua.org/images/2018/11/24/88c ... 0d3834.png
Можно ли считать такую фигуру сформировавшимся паттерном:
https://picua.org/images/2018/11/24/2cc ... 03f400.png
а открытие понедельника использовать как точку входа?
Только не юля
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 13:09

vovan_prm
готової відповіді немає, треба посидіти помалювати
хотів звернути увагу на сторонні шуми для CAD - падіння нафти та зниження ліквідності вже за тиждень
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 14:01

USD/CAD, weekly & daily :

https://i.imgur.com/fhrX4gg.jpg
https://i.imgur.com/gmU3mWW.jpg

бачу рівень повище - на 1,3465

обгрунтована висхідним каналом поточна тенденція росту має потенціал тестування 1,3400 - це добре поєднується разом із зливною динамікою нафти

звичайно, з тісним стопом можна розторговувати й 1/4, сам просто не вмію таке висиджувати - буду чекати на 1/2 або тижневу контрольну зону

але коротша відповідь на ваше тапитання : так, можна ))
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ЛОБ
 
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