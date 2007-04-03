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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 лис, 2018 23:04
USD/CAD - сьогоднішня сесія підтверджує хиткість сетапів на продаж бакса : до цілей не дійшли, а ось до стопів підбираємося.
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Вів 27 лис, 2018 11:13
Да. Я вышел по безубытку. Вчера около 18-00.
А сегодня уже сработал лимитник в лонг от 1/4 до 1/2.
Тренеруюсь интрадей.
Только не юля
Додано: Вів 27 лис, 2018 11:31
vovan_prm
sell short USD/CAD - за приорітетом по зонах
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Вів 27 лис, 2018 11:44
vovan_prm
наперше - понеділок не сприятливий день для торгівлі (як для мене, суто за статистикою), по-друге, я люблю щоби курс відстоявся, особливо після прискореної динаміки, наторгувалися хоч якісь обсяги на досягнутих рівнях
страшно, але на те й зони, щоб отримувати переваги до сліпих трейдерів по прайс екшн, технічних інерційних індюках (стохи, рсі), хвилях, метеликах, каналах, трикутниках, тощо - мати зрозумілий дороговказ, що базується на розрахунку достатності маржі
маржа закінчується - вітер змінюється - розвертається й дороговказ
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Вів 27 лис, 2018 11:53
Полностью согласен.
Это внутри-дневная тактическая сделка. Выглядит так:
П.С, Поставил лимитник на замок
Только не юля
Додано: Вів 27 лис, 2018 14:09
це вибір поміж 50/50 vs 65/35
підкидання монетки проти раціоналізованого алгоритму, що забезпечує невеличку статистичну перевагу на тривалому горизонті
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
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