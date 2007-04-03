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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 648649650651
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 15:14

ЛОБ Благодарю.
Только не юля
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 23:04

USD/CAD - сьогоднішня сесія підтверджує хиткість сетапів на продаж бакса : до цілей не дійшли, а ось до стопів підбираємося.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 11:13

  ЛОБ написав:USD/CAD - сьогоднішня сесія підтверджує хиткість сетапів на продаж бакса : до цілей не дійшли, а ось до стопів підбираємося.

Да. Я вышел по безубытку. Вчера около 18-00.
А сегодня уже сработал лимитник в лонг от 1/4 до 1/2.
Тренеруюсь интрадей.
Только не юля
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 11:31

vovan_prm

sell short USD/CAD - за приорітетом по зонах
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 11:44

vovan_prm

наперше - понеділок не сприятливий день для торгівлі (як для мене, суто за статистикою), по-друге, я люблю щоби курс відстоявся, особливо після прискореної динаміки, наторгувалися хоч якісь обсяги на досягнутих рівнях

страшно, але на те й зони, щоб отримувати переваги до сліпих трейдерів по прайс екшн, технічних інерційних індюках (стохи, рсі), хвилях, метеликах, каналах, трикутниках, тощо - мати зрозумілий дороговказ, що базується на розрахунку достатності маржі

маржа закінчується - вітер змінюється - розвертається й дороговказ
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 11:53

  ЛОБ написав:vovan_prm

sell short USD/CAD - за приорітетом по зонах

Полностью согласен.
Это внутри-дневная тактическая сделка. Выглядит так:
https://picua.org/images/2018/11/27/fbd ... 5c0857.png

П.С, Поставил лимитник на замок
Только не юля
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 14:09

це вибір поміж імовірностями 50/50 vs 65/35

підкидання монетки проти раціоналізованого алгоритму, що забезпечує невеличку статистичну перевагу на тривалому горизонті
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 14:32

  ЛОБ написав:це вибір поміж імовірностями 50/50 vs 65/35

підкидання монетки проти раціоналізованого алгоритму, що забезпечує невеличку статистичну перевагу на тривалому горизонті

Вообще-то по версии СМ движение от 1/4 к 1/2 имеет ту же статистическую вероятность, что и от 1/2 к НКЗ. При выполнении условий закрытия, разумеется.
П.С. та же модель на меньшем периоде:
https://picua.org/images/2018/11/27/463 ... 3bf58f.png
Только не юля
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 09:26

щодо EUR/USD

диференціал % доходності 10-ти річних держ облігацій Італії та Німеччини :

https://i.imgur.com/jTVpCwJ.png

пішов на зниження - ще один плюс на користь довгого EUR (разом з тим ще й у кросах проти AUD & NZD)
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ
 
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  #<1 ... 648649650651
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