Trump is losing his own trade war against himself - Bloomberg
Deficit grew more than 11 percent through October from the year before and thus pointed to an awkward emerging reality for Trump: It will have reached $600 billion for the first time (+$100 billion, or a fifth, from when Trump took office in January 2017).
Imports targeted by U.S. tariffs had continued to grow through September. At the same time U.S. exports of products targeted for retaliation by China, the EU and other American trading partners had been hit hard, with exports declining more than 26 percentthrough September.
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
час що залишився до кінця року чи не найкраще підходить для закупівлі
тож будь які фінальні (на моє суб'єктивне бачення) діпи на імовірно посередніх даних з ринку праці США, підвищенні ставок ФРС 19/12, волатильності навколо затвердження бюджету Італії, голосування у британському парламенті (після імовірного першого провалу 11/12) варто використовувати для покрокового формування перспективних довгих позицій
па'мятаймо про не закритий геп 1,0724 (закриття 21/04/17) - 1,0821 (мінімум 24/04/17) на перемозі Макрона (над Лепен) у Франції, але його закриття не є обов'язковою умовою поверення у висхідний тренд
будь які спроби зниження мають обмежитися позначкою 1,10 але я роблю акцент більше на таймінгу аніж на цінових рівнях.
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.