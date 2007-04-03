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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 649650651652
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 09:36

Trump is losing his own trade war against himself - Bloomberg
Deficit grew more than 11 percent through October from the year before and thus pointed to an awkward emerging reality for Trump: It will have reached $600 billion for the first time (+$100 billion, or a fifth, from when Trump took office in January 2017).
Imports targeted by U.S. tariffs had continued to grow through September. At the same time U.S. exports of products targeted for retaliation by China, the EU and other American trading partners had been hit hard, with exports declining more than 26 percent through September.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 09:56

щодо EUR/USD

ось і прийшла пора купувати Євро :

https://i.imgur.com/yo8hUtT.jpg

час що залишився до кінця року чи не найкраще підходить для закупівлі

тож будь які фінальні (на моє суб'єктивне бачення) діпи на імовірно посередніх даних з ринку праці США, підвищенні ставок ФРС 19/12, волатильності навколо затвердження бюджету Італії, голосування у британському парламенті (після імовірного першого провалу 11/12) варто використовувати для покрокового формування перспективних довгих позицій

па'мятаймо про не закритий геп 1,0724 (закриття 21/04/17) - 1,0821 (мінімум 24/04/17) на перемозі Макрона (над Лепен) у Франції, але його закриття не є обов'язковою умовою поверення у висхідний тренд

будь які спроби зниження мають обмежитися позначкою 1,10
але я роблю акцент більше на таймінгу аніж на цінових рівнях.
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 14:21

ЛОБ Прочитал мысль, что декабрь "лонговый" месяц для фунта по статистике за 40 лет.
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 21:29

vovan_prm
можливо й у грудні, але у випадку провалу з першої спроби урядової угоди Брекзіт парламент збиратиметься вже у новому році ближче до 20 січня

тож часу у кабеля прогулятися хоч до пост-референдумних мінімумів біля 1,19 достатньо
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 12:54

ЛОБ Финансовый год близок к завершению.
Примерно с апреля осваиваю методику СМ. Сохранял шаблоны с разметкой КЗ.
Пытаюсь добиться какой-то статистической достоверности.
Начал вырисовывать дерево событий (чтоб оценить статистическую вероятность исходов).
Какое-то оно слишком сложное получается.
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 14:45

Re: Валютный рынок в мире

Проверил статистику за последние полгода по паре EUR/USD.
По принципу Пробой :arrow: Закрепление :arrow: Тест следующей КЗ - отработка 77%.
Спорные "закрытия на грани" исключал, не доход до целевой зоны "в пару пунктов" считал не отработкой.
Статистика впечатляет, но не дает ответа на вопросы по точкам входа и расчету стоп-лосса.
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 14:29

  vovan_prm написав:Проверил статистику за последние полгода по паре EUR/USD.
По принципу Пробой :arrow: Закрепление :arrow: Тест следующей КЗ - отработка 77%.
Спорные "закрытия на грани" исключал, не доход до целевой зоны "в пару пунктов" считал не отработкой.
Статистика впечатляет, но не дает ответа на вопросы по точкам входа и расчету стоп-лосса.

П.С. Дочитал с начала года. Отработка 84%
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 12:51

Что за рост пошел EUR/USD?
Gastarbaiter
 
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