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Валютный рынок в мире

Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 650651652653
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 17:06

К дождю

http://newsader.com/48636-zapasy-nefti- ... seyne-ssh/
США впервые после Второй мировой войны стали чистым экспортером нефти и нефтепродуктов: в течение недели экспорт этих товаров из Америки превысил импорт 211 тысяч баррелей в сутки и составил рекордные 3,2 миллиона баррелей в день.
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 19:28

щодо NOK

прийшов час навантажити плече : набираю позиції на купівлю NOK кошиком у парах EUR/NOK, CHF/NOK, CAD/NOK (усюди short) & NOK/DKK (long)

падіння нафтових цін забезпечує прийнянтий курс Норвезької Крони у різних товарних кросах з довгостроковими інвестиційним горизонтом у 9-12 місцяів
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ
 
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