США впервые после Второй мировой войны стали чистым экспортером нефти и нефтепродуктов: в течение недели экспорт этих товаров из Америки превысил импорт 211 тысяч баррелей в сутки и составил рекордные 3,2 миллиона баррелей в день.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 20 гру, 2018 17:06
К дождю
США впервые после Второй мировой войны стали чистым экспортером нефти и нефтепродуктов: в течение недели экспорт этих товаров из Америки превысил импорт 211 тысяч баррелей в сутки и составил рекордные 3,2 миллиона баррелей в день.
Додано: Чет 27 гру, 2018 19:28
щодо NOK
прийшов час навантажити плече : набираю позиції на купівлю NOK кошиком у парах EUR/NOK, CHF/NOK, CAD/NOK (усюди short) & NOK/DKK (long)
падіння нафтових цін забезпечує прийнянтий курс Норвезької Крони у різних товарних кросах з довгостроковими інвестиційним горизонтом у 9-12 місцяів
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: П'ят 04 січ, 2019 14:24
Итоги 2018-го: как изменились за год доллар, нефть и курсы валют стран СНГ и Восточной Европы
диаграммы
Додано: Вів 08 січ, 2019 08:35
Re: Валютный рынок в мире
Рынок форекс процветает, благо для этого есть все условия - открытие новых представительсв ДЦ по всему миру.
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