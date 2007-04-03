http://newsader.com/48636-zapasy-nefti- ... seyne-ssh/ США впервые после Второй мировой войны стали чистым экспортером нефти и нефтепродуктов: в течение недели экспорт этих товаров из Америки превысил импорт 211 тысяч баррелей в сутки и составил рекордные 3,2 миллиона баррелей в день.
Большинство валют стран Восточной Европы и СНГ ослабли к доллару по итогам 2018-го года. Это объясняется, в основном, укреплением самого доллара в мире самой крепкой в СНГ в 2018-м году оказалась гривна Украины. лидером же курсового рейтинга валют стран Восточной Европы и СНГ 2018-го стал лек Албании
В 2018 году валютные резервы Украины достигли пятилетнего максимума. Об этом на своей странице в Фейсбуке рассказала замглавы НБУ Екатерина Рожкова.
РОСТ. По данным НБУ, на 1 января 2019 года валютные резервы Украины составили 20,8 млрд долларов, что стало максимальным показателем с 2014 года. Тогда резервы Украины насчитывали 20,4 млрд долларов. В 2015-м валютный запас упал до 7,5 млрд долларов. В 2016 году вырос до 13,3 млрд долларов, в 2017 году – до 15,5 млрд, в 2018 – до 18,8 млрд.
Рожкова также отметила, что впервые за последние 5 лет в Украине зафиксирован минимальный уровень инфляции – 8,9%.
ПРИЧИНЫ. Росту валютных резервов поспособствовала покупка Нацбанком избыточной валюты на межбанковском рынке. Кроме того, НБУ помогло финансирование от МВФ, Мирового банка и Евросоюза. Также росту способствовало размещение Кабмином облигаций на внутреннем и внешнем рынках.