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Валютный рынок в мире

Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 650651652653
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 17:06

К дождю

http://newsader.com/48636-zapasy-nefti- ... seyne-ssh/
США впервые после Второй мировой войны стали чистым экспортером нефти и нефтепродуктов: в течение недели экспорт этих товаров из Америки превысил импорт 211 тысяч баррелей в сутки и составил рекордные 3,2 миллиона баррелей в день.
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 19:28

щодо NOK

прийшов час навантажити плече : набираю позиції на купівлю NOK кошиком у парах EUR/NOK, CHF/NOK, CAD/NOK (усюди short) & NOK/DKK (long)

падіння нафтових цін забезпечує прийнянтий курс Норвезької Крони у різних товарних кросах з довгостроковими інвестиційним горизонтом у 9-12 місцяів
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 14:24

Итоги 2018-го: как изменились за год доллар, нефть и курсы валют стран СНГ и Восточной Европы

https://banki24.by/news/2997-itogi-2018 ... ft-i-kursi
диаграммы

Большинство валют стран Восточной Европы и СНГ ослабли к доллару по итогам 2018-го года. Это объясняется, в основном, укреплением самого доллара в мире
самой крепкой в СНГ в 2018-м году оказалась гривна Украины.
лидером же курсового рейтинга валют стран Восточной Европы и СНГ 2018-го стал лек Албании
maksimus silvestris
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 08:35

Re: Валютный рынок в мире

Рынок форекс процветает, благо для этого есть все условия - открытие новых представительсв ДЦ по всему миру.
fefelova
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 22:47

ЛОБ Курю на заборе.
Не вижу за что зацепиться.
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 23:08

Re: Валютный рынок в мире

В 2018 году валютные резервы Украины достигли пятилетнего максимума. Об этом на своей странице в Фейсбуке рассказала замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

РОСТ. По данным НБУ, на 1 января 2019 года валютные резервы Украины составили 20,8 млрд долларов, что стало максимальным показателем с 2014 года. Тогда резервы Украины насчитывали 20,4 млрд долларов. В 2015-м валютный запас упал до 7,5 млрд долларов. В 2016 году вырос до 13,3 млрд долларов, в 2017 году – до 15,5 млрд, в 2018 – до 18,8 млрд.

Рожкова также отметила, что впервые за последние 5 лет в Украине зафиксирован минимальный уровень инфляции – 8,9%.

ПРИЧИНЫ. Росту валютных резервов поспособствовала покупка Нацбанком избыточной валюты на межбанковском рынке. Кроме того, НБУ помогло финансирование от МВФ, Мирового банка и Евросоюза. Также росту способствовало размещение Кабмином облигаций на внутреннем и внешнем рынках.

https://etcetera.media/nbu-zapasyi-ukra ... ource=iua2 :D
реальная\практическая зарплата касира 5000-8000 грн. perevodika.ru/articles/14815.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 11:52

vovan_prm

де шукати раціо у спрямованому трендовому просуванні упродовж 2019 року :

Long EUR/USD & GBP/USD
Short AUD/CAD & NZD/CAD
Long NOK in EUR/NOK + CHF/NOK + NOK/DKK
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 16:36

EUR/GBP

Есть такая мысль:
https://picua.org/images/2019/01/18/815be88dccdcd0fda296473b267aaef8.png
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 16:52

vovan_prm

поміж довгим EUR/GBP чи довгим GBP/USD (або й EUR/USD) я обираю кабеля
не розумію драйвери росту у цьому крос-курсі

на тижнях малюночок зовсім негативний

особливих заперечень немає - на НКЗ можна розторгувати хоч дідька лисого, але моє рішення чіпати його більше обумовлене взагалі небажанням відхилятися від основних торгівельних ідей, що близькі та зрозумілі мені по фундаменту на дивергенції монетарних політик цб

за ідею дякую.
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