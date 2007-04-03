США впервые после Второй мировой войны стали чистым экспортером нефти и нефтепродуктов: в течение недели экспорт этих товаров из Америки превысил импорт 211 тысяч баррелей в сутки и составил рекордные 3,2 миллиона баррелей в день.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 20 гру, 2018 17:06
К дождю
США впервые после Второй мировой войны стали чистым экспортером нефти и нефтепродуктов: в течение недели экспорт этих товаров из Америки превысил импорт 211 тысяч баррелей в сутки и составил рекордные 3,2 миллиона баррелей в день.
Додано: Чет 27 гру, 2018 19:28
щодо NOK
прийшов час навантажити плече : набираю позиції на купівлю NOK кошиком у парах EUR/NOK, CHF/NOK, CAD/NOK (усюди short) & NOK/DKK (long)
падіння нафтових цін забезпечує прийнянтий курс Норвезької Крони у різних товарних кросах з довгостроковими інвестиційним горизонтом у 9-12 місцяів
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: П'ят 04 січ, 2019 14:24
Итоги 2018-го: как изменились за год доллар, нефть и курсы валют стран СНГ и Восточной Европы
диаграммы
Додано: Вів 08 січ, 2019 08:35
Re: Валютный рынок в мире
Рынок форекс процветает, благо для этого есть все условия - открытие новых представительсв ДЦ по всему миру.
Додано: Сер 09 січ, 2019 23:08
Re: Валютный рынок в мире
реальная\практическая зарплата касира 5000-8000 грн. perevodika.ru/articles/14815.html
Додано: Чет 10 січ, 2019 11:52
vovan_prm
де шукати раціо у спрямованому трендовому просуванні упродовж 2019 року :
Long EUR/USD & GBP/USD
Short AUD/CAD & NZD/CAD
Long NOK in EUR/NOK + CHF/NOK + NOK/DKK
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 16:36
EUR/GBP
Только не юля
Додано: П'ят 18 січ, 2019 16:52
vovan_prm
поміж довгим EUR/GBP чи довгим GBP/USD (або й EUR/USD) я обираю кабеля
не розумію драйвери росту у цьому крос-курсі
на тижнях малюночок зовсім негативний
особливих заперечень немає - на НКЗ можна розторгувати хоч дідька лисого, але моє рішення чіпати його більше обумовлене взагалі небажанням відхилятися від основних торгівельних ідей, що близькі та зрозумілі мені по фундаменту на дивергенції монетарних політик цб
за ідею дякую.
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
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