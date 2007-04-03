vovan_prm
як на мене зараз індикатор зон все ще відставатиме від ринку у більшості пар десь до березня, а мої перспективні валютні ставки не мають можливості застосування та не грунтуються на НКЗ
насолоджуймося трейдерськими новорічними канікулами
щодо GBP/USD. його не "очікуваний" ріст начебто за тотального негативу на очікуваному провалі урядової угоди досить красномовний : гравці позакривали свої шорти та мають поступово перевертатися у довжину
50% на останній імпульс відновлення з лоїв = 1,27 (приблизно)
поближче до цієї позначки спробую додати ще до своїх лонгів
як хедж на лонг євро-мажорів можна розглядати продаж AUD/USD & NZD/USD
чи не зарано списувати Зеленого Змія як фаворита кері-трейд та йти проти збереження розбіжностей у монетарній політиці ФРС США проти РБА & РБНЗ.