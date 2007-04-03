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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 651652653654
Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 00:12

vovan_prm

як на мене зараз індикатор зон все ще відставатиме від ринку у більшості пар десь до березня, а мої перспективні валютні ставки не мають можливості застосування та не грунтуються на НКЗ

насолоджуймося трейдерськими новорічними канікулами

щодо GBP/USD. його не "очікуваний" ріст начебто за тотального негативу на очікуваному провалі урядової угоди досить красномовний : гравці позакривали свої шорти та мають поступово перевертатися у довжину

50% на останній імпульс відновлення з лоїв = 1,27 (приблизно)
поближче до цієї позначки спробую додати ще до своїх лонгів

як хедж на лонг євро-мажорів можна розглядати продаж AUD/USD & NZD/USD

чи не зарано списувати Зеленого Змія як фаворита кері-трейд та йти проти збереження розбіжностей у монетарній політиці ФРС США проти РБА & РБНЗ.
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 10:13

ЛОБ Стремновато в лонги по Евро доллару становится) Учитывая тот факт, что доллар укрепляется
mishavoinn4
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 14:15

щодо ЄВРО

EUR/USD, weekly :

https://i.imgur.com/34LcuRz.png

урізання ФРС очікувань по % ставках має негативно вплинути на динаміку бакса
з іншого боку вже декілька років ніяких занадто оптимістичних сподівань на ЄЦБ й не було, тому довгострокові ставки у EUR та USD мають сходитися назустріч

ми не вгадуємо - а лишень торгуємо зміни у монетарній політиці центробанків
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