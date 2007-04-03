щодо GBP/USD. його не "очікуваний" ріст начебто за тотального негативу на очікуваному провалі урядової угоди досить красномовний : гравці позакривали свої шорти та мають поступово перевертатися у довжину
50% на останній імпульс відновлення з лоїв = 1,27 (приблизно) поближче до цієї позначки спробую додати ще до своїх лонгів
як хедж на лонг євро-мажорів можна розглядати продаж AUD/USD & NZD/USD
чи не зарано списувати Зеленого Змія як фаворита кері-трейд та йти проти збереження розбіжностей у монетарній політиці ФРС США проти РБА & РБНЗ.
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
урізання ФРС очікувань по % ставках має негативно вплинути на динаміку бакса з іншого боку вже декілька років ніяких занадто оптимістичних сподівань на ЄЦБ й не було, тому довгострокові ставки у EUR та USD мають сходитися назустріч
ми не вгадуємо - а лишень торгуємо зміни у монетарній політиці центробанків
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.