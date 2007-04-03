щодо GBP/USD. його не "очікуваний" ріст начебто за тотального негативу на очікуваному провалі урядової угоди досить красномовний : гравці позакривали свої шорти та мають поступово перевертатися у довжину
50% на останній імпульс відновлення з лоїв = 1,27 (приблизно) поближче до цієї позначки спробую додати ще до своїх лонгів
як хедж на лонг євро-мажорів можна розглядати продаж AUD/USD & NZD/USD
чи не зарано списувати Зеленого Змія як фаворита кері-трейд та йти проти збереження розбіжностей у монетарній політиці ФРС США проти РБА & РБНЗ.
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
урізання ФРС очікувань по % ставках має негативно вплинути на динаміку бакса з іншого боку вже декілька років ніяких занадто оптимістичних сподівань на ЄЦБ й не було, тому довгострокові ставки у EUR та USD мають сходитися назустріч
ми не вгадуємо - а лишень торгуємо зміни у монетарній політиці центробанків
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
на моє бачення цілком позитивні, хоча, варто визнати, якихось вагомих причиних негайного та невпинного росту насьогодні також не спотсрегіається
вартісна оцінка EUR вказує на потенціал відновлення його вартості по широкому ринку, технічний малюночок також підтримує цей погляд, а ось сезонне погрішення економічної статистики Єврозони з 4-го кварталу 2018-го стримує повернення до росту
баланс ризиків має спонукати інвесторів до перезаходу на купівлю EUR/USD у довжину після завершення повноцінної корекції до потужного висхідного імпульсу минулого року 1,0340-1,2555
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.