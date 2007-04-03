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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 651652653654
Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 00:12

vovan_prm

як на мене зараз індикатор зон все ще відставатиме від ринку у більшості пар десь до березня, а мої перспективні валютні ставки не мають можливості застосування та не грунтуються на НКЗ

насолоджуймося трейдерськими новорічними канікулами

щодо GBP/USD. його не "очікуваний" ріст начебто за тотального негативу на очікуваному провалі урядової угоди досить красномовний : гравці позакривали свої шорти та мають поступово перевертатися у довжину

50% на останній імпульс відновлення з лоїв = 1,27 (приблизно)
поближче до цієї позначки спробую додати ще до своїх лонгів

як хедж на лонг євро-мажорів можна розглядати продаж AUD/USD & NZD/USD

чи не зарано списувати Зеленого Змія як фаворита кері-трейд та йти проти збереження розбіжностей у монетарній політиці ФРС США проти РБА & РБНЗ.
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 10:13

ЛОБ Стремновато в лонги по Евро доллару становится) Учитывая тот факт, что доллар укрепляется
mishavoinn4
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 14:15

щодо ЄВРО

EUR/USD, weekly :

https://i.imgur.com/34LcuRz.png

урізання ФРС очікувань по % ставках має негативно вплинути на динаміку бакса
з іншого боку вже декілька років ніяких занадто оптимістичних сподівань на ЄЦБ й не було, тому довгострокові ставки у EUR та USD мають сходитися назустріч

ми не вгадуємо - а лишень торгуємо зміни у монетарній політиці центробанків
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 12:47

щодо EUR/USD

перспективи Євро проти Доляра на тижневих та денних інтервалах :

https://i.imgur.com/MW49leE.jpg
https://i.imgur.com/OBW8fCy.jpg
https://i.imgur.com/cHRYIMn.jpg

на моє бачення цілком позитивні, хоча, варто визнати, якихось вагомих причиних негайного та невпинного росту насьогодні також не спотсрегіається

вартісна оцінка EUR вказує на потенціал відновлення його вартості по широкому ринку, технічний малюночок також підтримує цей погляд, а ось сезонне погрішення економічної статистики Єврозони з 4-го кварталу 2018-го стримує повернення до росту

баланс ризиків має спонукати інвесторів до перезаходу на купівлю EUR/USD у довжину після завершення повноцінної корекції до потужного висхідного імпульсу минулого року 1,0340-1,2555
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