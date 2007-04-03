RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в мире

Валютный рынок в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 651652653654
Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 00:12

vovan_prm

як на мене зараз індикатор зон все ще відставатиме від ринку у більшості пар десь до березня, а мої перспективні валютні ставки не мають можливості застосування та не грунтуються на НКЗ

насолоджуймося трейдерськими новорічними канікулами

щодо GBP/USD. його не "очікуваний" ріст начебто за тотального негативу на очікуваному провалі урядової угоди досить красномовний : гравці позакривали свої шорти та мають поступово перевертатися у довжину

50% на останній імпульс відновлення з лоїв = 1,27 (приблизно)
поближче до цієї позначки спробую додати ще до своїх лонгів

як хедж на лонг євро-мажорів можна розглядати продаж AUD/USD & NZD/USD

чи не зарано списувати Зеленого Змія як фаворита кері-трейд та йти проти збереження розбіжностей у монетарній політиці ФРС США проти РБА & РБНЗ.
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ
 
Повідомлень: 9816
З нами з: 14.12.09
Подякував: 183 раз.
Подякували: 940 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 10:13

ЛОБ Стремновато в лонги по Евро доллару становится) Учитывая тот факт, что доллар укрепляется
mishavoinn4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22
З нами з: 22.01.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 14:15

щодо ЄВРО

EUR/USD, weekly :

https://i.imgur.com/34LcuRz.png

урізання ФРС очікувань по % ставках має негативно вплинути на динаміку бакса
з іншого боку вже декілька років ніяких занадто оптимістичних сподівань на ЄЦБ й не було, тому довгострокові ставки у EUR та USD мають сходитися назустріч

ми не вгадуємо - а лишень торгуємо зміни у монетарній політиці центробанків
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ
 
Повідомлень: 9816
З нами з: 14.12.09
Подякував: 183 раз.
Подякували: 940 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 12:47

щодо EUR/USD

перспективи Євро проти Доляра на тижневих та денних інтервалах :

https://i.imgur.com/MW49leE.jpg
https://i.imgur.com/OBW8fCy.jpg
https://i.imgur.com/cHRYIMn.jpg

на моє бачення цілком позитивні, хоча, варто визнати, якихось вагомих причиних негайного та невпинного росту насьогодні також не спотсрегіається

вартісна оцінка EUR вказує на потенціал відновлення його вартості по широкому ринку, технічний малюночок також підтримує цей погляд, а ось сезонне погрішення економічної статистики Єврозони з 4-го кварталу 2018-го стримує повернення до росту

баланс ризиків має спонукати інвесторів до перезаходу на купівлю EUR/USD у довжину після завершення повноцінної корекції до потужного висхідного імпульсу минулого року 1,0340-1,2555
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ
 
Повідомлень: 9816
З нами з: 14.12.09
Подякував: 183 раз.
Подякували: 940 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 13:04

щодо EUR/USD

Очікуваний справедливий курс Євро :

https://i.imgur.com/XK4Tt3D.png

за середньостроковою економічною моделлю від шанованого Данске Банку

ціль 1,30
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ
 
Повідомлень: 9816
З нами з: 14.12.09
Подякував: 183 раз.
Подякували: 940 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 10:58

Re: Валютный рынок в мире

Я тоже ожидаю нисходящее движение с учетом того, что основная тенденция в пользу укрепления бакса.
mishavoinn4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22
З нами з: 22.01.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 08:42

Январь 2019-го. Как изменились доллар, нефть и курсы валют стран СНГ и Восточной Европы

https://banki24.by/news/3059-yanvar-2019-go-kak
диаграммы

В январе 2019-го валюты большинства стран СНГ и Восточной Европы выросли к доллару. Способствовало этому некоторое ослабление доллара в мире, и, значит, укрепление евро, а с ним — национальных европейских валют, а также заметный рост цен на нефть, благодаря чему поднялись нефтезависимые валюты российский Rr-рубль и казахский тенге...
За год (за последние 12 месяцев) единственная валюта из СНГ и Восточной Европы, укрепившаяся к доллару -украинская гривна... А вот Rr-рубль и тенге здесь, наоборот, в аутсайдерах.
maksimus silvestris
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28
З нами з: 27.12.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 22:11

  ЛОБ Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:02 написав:AUD/CAD на тижневому, денному та 4-годинному інтервалах :

https://i.imgur.com/3BhwBtC.jpg +
https://i.imgur.com/KseKQ31.jpg +
https://i.imgur.com/47M5jUt.jpg

чекаємо на розвиток корекції, гальмування висхідної динаміки, перші сигнали на розворот => стаємо на продаж в межах основного діючого низхідного тренду
  ЛОБ Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:04 написав:NZD/CAD на тижневому, денному та 4-годинному інтервалах :

https://i.imgur.com/4GA9iYp.jpg +
https://i.imgur.com/4iPqJAq.jpg +
https://i.imgur.com/6PVFTaF.jpg

усе повністю тотожньо до AUD/CAD
  ЛОБДодано: Чет 22 лис, 2018 14:02 написав:Торгівельна ідея на продаж AUD/CAD - актуалізація на різних інтервалах :

https://i.imgur.com/WK7oHbK.jpg - на тижнях
https://i.imgur.com/ca0bYCw.jpg - на днях
https://i.imgur.com/dfF3ikl.jpg - на 4-х годинах
https://i.imgur.com/65DBg3k.jpg - на 1-й годині
https://i.imgur.com/07WmW6A.png - робочий 30-хв графік з розміткою зон

залишилося ще трошки зачекати на формування патерну на вхід
  ЛОБ Додано: Чет 10 січ, 2019 12:52 написав:
де шукати раціо у спрямованому трендовому просуванні упродовж 2019 року :
...
Short AUD/CAD & NZD/CAD
...

Оновлення технічного малюночку на тижневих інтервалах :

https://i.imgur.com/BHVJu90.jpg
https://i.imgur.com/dRcU2IA.jpg

ось так місяцями вичікуємо на трейд, формуємо позиції траншами ... й забуваємо про неї на квартал-два
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ
 
Повідомлень: 9816
З нами з: 14.12.09
Подякував: 183 раз.
Подякували: 940 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 23:33

ЛОБ Ох и выдержка у Вас, коллега.....
У меня же как у монохромного коня.....
Батя хорош торговать, а то скоро сдачу давать нечем будет... (с)
Только не юля
vovan_prm
1
 
Повідомлень: 2123
З нами з: 09.09.14
Подякував: 696 раз.
Подякували: 719 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 651652653654
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте 1 ... 525, 526, 527
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
5265 172708778
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 лют, 2019 23:23
vovan_prm
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1425, 1426, 1427
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14266 1656567
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 лют, 2019 13:29
Zebra
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 268573
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (67389)
06.02.2019 23:41
Рынок ОВГЗ (420)
06.02.2019 23:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.