1. Судимая.
2. Популистка
3. Волюнтаристка
Хуже только недобитки яныка.
Моё вИдение. Без претензий на истину в последней инстанции.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 лют, 2019 12:40
1. Судимая.
2. Популистка
3. Волюнтаристка
Хуже только недобитки яныка.
Моё вИдение. Без претензий на истину в последней инстанции.
Только не юля
Додано: Чет 07 лют, 2019 13:23
vovan_prm
1. "судимість"
цей аргумент чи не найлегший для спростування прихильниками ЮВТ, тому що вона повністю юридично реабілітована
судовий процес 2011 року урядами США та Євросоюзу визначався як політично вмотивованим, Євпропейський суд з прав людини також став на її бік
зрештою Верховний Суд України у 2014 році закрив "газову" справу за відсутністю події злочину. справа по ЄЕСУ також закрита за відсутністю складу злочину - спитай у чому сутність справи, ніхто й не відповість ))
я особисто не бачу її провини у газовій угоді 2009 року, бо добре знаю обставини підписання та ринкову кон'юнктуру на ринках енергоносіїв
ПС. з усього мене спочатку цікавила винятково економічна складова газових війн путінської Росії проти України у загальному контексті війни за незалежніть, але масштаби начебто локальної суперечки мали настільки глобальні наслідки, що призвели до важливих змін у енергетичному законодавстві Євросоюзу (Третій Енергопакет ЄС), лібералізації газового ринку, судових позовів до Газпрому від низки євпропейських покупців, перегляду цінових умов за довгостроковими газовими контрактами, виникнення ринку спот, розробки альтернативних надійніших маршрутів постачання газу до Європи та міждержавних інтерконнекторів, легалізація віртуального реверсу (що було прямо заборонено), імпульс до розбудови інфраструктури альтернативного LNG
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Чет 07 лют, 2019 13:31
ЛОБ
Не знал о наличии таких судебных решений
Согласен с Вашими выкладками.
А куда девать популизм и волюнтаризм?
Только не юля
Додано: Чет 07 лют, 2019 13:40
2. "популізм"
розберемо на прикладі обіцянок ЮВТ знизити ціни на газ удвічі для приватних споживачів (фіз особи, домогосподарства)
Фінансовий звіт ДП Укргазвидобування свідчить про рентабельність державного підприємства близько 100%, отже потенціал зниження тарифів на газ для домогосподарств дійсно існує : чистий прибуток 21,156 млрд. за собівартості 28,141 млрд. та сплачених податків на 4,664 млрд !
Заборгованість населення по сплаті послуг ЖКГ (газ +опалення +водопостачання +утримання територій) за листопад 2018 становила 43,375 млрд. гривень -
рівень сплати 46,6% (від нарахованого) та темпи накопичення боргів загрозливі для усієї економіки.
За оцінками експертів (Андрій Герус) з урахуванням грудня-січня сумарно по системі борги зростуть до 50 млрд. грн, а з урахуванням юридичних осіб (разом з бюджетними організаціями) перевищуватимуть 80 млрд. грн.
Себто виникла проблема, яку треба вирішувати, а не вдавати, що її немає.
Газові ціни та енерготарифи повністю регулюються державою (комісія НКРЕКП), ціни встановлює не ринок, а державний це регулятивний орган, треба шукати компроміс.
Зазначу, ціни на газ у США та Китаї вдвічі нижчі ніж у Європі. Не бачу необхідності автоматично рівнятися саме на європейські ціни (+ 2 тис.км.), не розібравшись з газовом балансом країни.
Висновок : звинувачення Тиошенко у популізмі у цьому питання щонайменше дискусійне, економіст має бачити потенціал та раціо у зниженні цін до економічно обгрунтованого рівня.
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Чет 07 лют, 2019 13:49
приклад дешевого популізму, який я сприймаю негативно - це критика реформ уряду Гройсмана, зокрема медчиної, у контексті передвиборчих баталій
ЮВТ апелює до почуттів простакуватого виборця, котрий не знає подробиць, не аналізує перпективи, не усвідомлює, що на збереження існуючої не ефективної системи у держави немає коштів.
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Чет 07 лют, 2019 13:59
найбільша помилка ЮВТ як політика полягає на мій погляд у кадрових прорахунках та торгівлі за гроші депутатськими мандатами у прохідному списку "Батьківщини"
Портнов, Королевська, Лозинський (ригівський перебіжчик), Мангер (Голова Херсонської обласної ради, очільник місцевого осередку - імовірний замовник убивства Катерини Гандзюк) - ось не повний перелік кадрових помилок, що призводив до скандалів, витоку інформації супротивникам, послаблення довіри, падіння рейтингів та виборчих провалів
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Чет 07 лют, 2019 14:04
ЛОБ
Давайте представим гипотетическую ситуацию.
Вы живете в крупном отдаленном поселке и выращиваете картошку.
Себестоимость составляет 5грн/кг.
На местном рынке власти ограничили цену картошки не более 10грн/кг.
Вроде бы и нормальная рентабельность у Вас получается.
Только в ближайшем городе картошку готовы покупать по 20грн/кг.
Вы конечно можете продавать продукт своим односельчанам по директивно-заниженной цене, но какой в этом экономический смысл?
Только не юля
Додано: Чет 07 лют, 2019 14:07
3. "волюнтаризм"
вважаю ЮВТ цілком раціональним політиком, що спирається на економічну доцільність, аж до холодного розрахунку та цинізму
воля робити щось всупереч позиції більшості часом забезпечує здатність проводити не популярні реформи.
Як ви думаєе, кому можуть належати такі слова :
"- Ви можете уявити Тимошенко у ролі головнокомандуючого?
– Вона, як на мене, один із небагатьох "чоловіків" в українській політиці, тому, в принципі, можу уявити. Під час війни керувати обороною, силовим блоком мають чоловіки. Але в історії України була княгиня Ольга. Побачимо."
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Чет 07 лют, 2019 14:14
Вы видимо не совсем представляете глубину этих ошибок.
На видео сын провинциального криминального авторитета.
Некогда транспортный прокурор Донецка, Молодые регионы.
Ныне член областной ячейки БЮТ.
Наши дни...
Удалю это через время.
Только не юля
Додано: Чет 07 лют, 2019 14:20
Re: Валютный рынок в мире
варто визначти : картопля - не газ, з газом складніше
державне регулювання, відсутність повноцінного та вільного ринку, складність інфраструктури, постійні інвестиції, глобальний ринок, існування розбіжністі у цінах
Газова тема - президентська. За ПОПа продовжують пи** газ, аж гай шумить.За рік зростання втрат газу на 18% або на 200 млн. кубів. Підвищення тарифів як виправдання ліберальних реформ на вимогу МВФ. А насправді - забезпечити собі кормову базу.
А нам наївним розказують про чийсь популізм.
Залишаюсь переконаним ринковиком-лібертаріанцем, але події на фінансових ринках з 2008 - тривале надактивне втручання держави та монетарна політика ZIRP аж до запровадження від'ємних % ставок - похитнули мої переконання, зробивши мене універсалом на 50% кесіанцем))
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
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