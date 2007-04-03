RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в мире

Валютный рынок в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 652653654655
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 12:40

  ЛОБ написав:vovan_prm

... до речі, чому тільки не юля ???

поясніть мені докладно, якщо матимете час

1. Судимая.
2. Популистка
3. Волюнтаристка
Хуже только недобитки яныка.
Моё вИдение. Без претензий на истину в последней инстанции.
Только не юля
vovan_prm
1
 
Повідомлень: 2127
З нами з: 09.09.14
Подякував: 696 раз.
Подякували: 719 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 13:23

vovan_prm

1. "судимість"

цей аргумент чи не найлегший для спростування прихильниками ЮВТ, тому що вона повністю юридично реабілітована

судовий процес 2011 року урядами США та Євросоюзу визначався як політично вмотивованим, Євпропейський суд з прав людини також став на її бік

зрештою Верховний Суд України у 2014 році закрив "газову" справу за відсутністю події злочину. справа по ЄЕСУ також закрита за відсутністю складу злочину - спитай у чому сутність справи, ніхто й не відповість ))

я особисто не бачу її провини у газовій угоді 2009 року, бо добре знаю обставини підписання та ринкову кон'юнктуру на ринках енергоносіїв

ПС. з усього мене спочатку цікавила винятково економічна складова газових війн путінської Росії проти України у загальному контексті війни за незалежніть, але масштаби начебто локальної суперечки мали настільки глобальні наслідки, що призвели до важливих змін у енергетичному законодавстві Євросоюзу (Третій Енергопакет ЄС), лібералізації газового ринку, судових позовів до Газпрому від низки євпропейських покупців, перегляду цінових умов за довгостроковими газовими контрактами, виникнення ринку спот, розробки альтернативних надійніших маршрутів постачання газу до Європи та міждержавних інтерконнекторів, легалізація віртуального реверсу (що було прямо заборонено), імпульс до розбудови інфраструктури альтернативного LNG
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ
 
Повідомлень: 9822
З нами з: 14.12.09
Подякував: 183 раз.
Подякували: 941 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 13:31

ЛОБ
Не знал о наличии таких судебных решений :oops:
Согласен с Вашими выкладками.
А куда девать популизм и волюнтаризм?
Только не юля
vovan_prm
1
 
Повідомлень: 2127
З нами з: 09.09.14
Подякував: 696 раз.
Подякували: 719 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 13:40

2. "популізм"

розберемо на прикладі обіцянок ЮВТ знизити ціни на газ удвічі для приватних споживачів (фіз особи, домогосподарства)

Фінансовий звіт ДП Укргазвидобування свідчить про рентабельність державного підприємства близько 100%, отже потенціал зниження тарифів на газ для домогосподарств дійсно існує : чистий прибуток 21,156 млрд. за собівартості 28,141 млрд. та сплачених податків на 4,664 млрд !
http://ugv.com.ua/page/docs?count=1

Заборгованість населення по сплаті послуг ЖКГ (газ +опалення +водопостачання +утримання територій) за листопад 2018 становила 43,375 млрд. гривень -
рівень сплати 46,6% (від нарахованого) та темпи накопичення боргів загрозливі для усієї економіки.

За оцінками експертів (Андрій Герус) з урахуванням грудня-січня сумарно по системі борги зростуть до 50 млрд. грн, а з урахуванням юридичних осіб (разом з бюджетними організаціями) перевищуватимуть 80 млрд. грн.
http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2 ... f7XNqFGH3A
http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2 ... _2018.html

Себто виникла проблема, яку треба вирішувати, а не вдавати, що її немає.

Газові ціни та енерготарифи повністю регулюються державою (комісія НКРЕКП), ціни встановлює не ринок, а державний це регулятивний орган, треба шукати компроміс.

Зазначу, ціни на газ у США та Китаї вдвічі нижчі ніж у Європі. Не бачу необхідності автоматично рівнятися саме на європейські ціни (+ 2 тис.км.), не розібравшись з газовом балансом країни.

Висновок : звинувачення Тиошенко у популізмі у цьому питання щонайменше дискусійне, економіст має бачити потенціал та раціо у зниженні цін до економічно обгрунтованого рівня.
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ
 
Повідомлень: 9822
З нами з: 14.12.09
Подякував: 183 раз.
Подякували: 941 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 13:49

приклад дешевого популізму, який я сприймаю негативно - це критика реформ уряду Гройсмана, зокрема медчиної, у контексті передвиборчих баталій

ЮВТ апелює до почуттів простакуватого виборця, котрий не знає подробиць, не аналізує перпективи, не усвідомлює, що на збереження існуючої не ефективної системи у держави немає коштів.
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ
 
Повідомлень: 9822
З нами з: 14.12.09
Подякував: 183 раз.
Подякували: 941 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 13:59

найбільша помилка ЮВТ як політика полягає на мій погляд у кадрових прорахунках та торгівлі за гроші депутатськими мандатами у прохідному списку "Батьківщини"

Портнов, Королевська, Лозинський (ригівський перебіжчик), Мангер (Голова Херсонської обласної ради, очільник місцевого осередку - імовірний замовник убивства Катерини Гандзюк) - ось не повний перелік кадрових помилок, що призводив до скандалів, витоку інформації супротивникам, послаблення довіри, падіння рейтингів та виборчих провалів
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ
 
Повідомлень: 9822
З нами з: 14.12.09
Подякував: 183 раз.
Подякували: 941 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 14:04

ЛОБ
Давайте представим гипотетическую ситуацию.

Вы живете в крупном отдаленном поселке и выращиваете картошку.
Себестоимость составляет 5грн/кг.
На местном рынке власти ограничили цену картошки не более 10грн/кг.
Вроде бы и нормальная рентабельность у Вас получается.
Только в ближайшем городе картошку готовы покупать по 20грн/кг.
Вы конечно можете продавать продукт своим односельчанам по директивно-заниженной цене, но какой в этом экономический смысл?
Только не юля
vovan_prm
1
 
Повідомлень: 2127
З нами з: 09.09.14
Подякував: 696 раз.
Подякували: 719 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 14:07

3. "волюнтаризм"

вважаю ЮВТ цілком раціональним політиком, що спирається на економічну доцільність, аж до холодного розрахунку та цинізму

воля робити щось всупереч позиції більшості часом забезпечує здатність проводити не популярні реформи.

Як ви думаєе, кому можуть належати такі слова :

"- Ви можете уявити Тимошенко у ролі головнокомандуючого?
– Вона, як на мене, один із небагатьох "чоловіків" в українській політиці, тому, в принципі, можу уявити. Під час війни керувати обороною, силовим блоком мають чоловіки. Але в історії України була княгиня Ольга. Побачимо."
https://www.pravda.com.ua/articles/2019/01/15/7203757/
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ
 
Повідомлень: 9822
З нами з: 14.12.09
Подякував: 183 раз.
Подякували: 941 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 14:14

  ЛОБ написав:найбільша помилка ЮВТ як політика полягає на мій погляд у кадрових прорахунках та торгівлі за гроші депутатськими мандатами у прохідному списку "Батьківщини"

Портнов, Королевська, Лозинський (ригівський перебіжчик), Мангер (Голова Херсонської обласної ради, очільник місцевого осередку - імовірний замовник убивства Катерини Гандзюк) - ось не повний перелік кадрових помилок, що призводив до скандалів, витоку інформації супротивникам, послаблення довіри, падіння рейтингів та виборчих провалів

Вы видимо не совсем представляете глубину этих ошибок.
На видео сын провинциального криминального авторитета.
Некогда транспортный прокурор Донецка, Молодые регионы.
Ныне член областной ячейки БЮТ.
Наши дни...
https://www.facebook.com/100008873445789/videos/1907159762923120/

Удалю это через время.
Только не юля
vovan_prm
1
 
Повідомлень: 2127
З нами з: 09.09.14
Подякував: 696 раз.
Подякували: 719 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 652653654655
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex, Долярчик, ЛОБ і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте 1 ... 535, 536, 537
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
5365 172731231
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 лют, 2019 14:03
Волк
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1425, 1426, 1427
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14266 1656902
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 лют, 2019 13:29
Zebra
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 268603
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Місто Банк (432)
07.02.2019 14:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.